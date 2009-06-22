Граждане считают, что от провала переговоров о создании широкой коалиции больше всего выиграл Ющенко - опрос

Киев. 22 июня. УНИАН. Большинство граждан Украины считают, что от провала переговоров о создании широкой коалиции при участии БЮТ и Партии регионов больше всего выиграл Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, а наибольшие потери понесла премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Широкая коалиция глазами общественности (результаты социологического исследования)» сообщил директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

Так, отвечая на вопросы относительно политиков, которые больше всего выиграли от провала переговоров о создании широкой коалиции, большинство респондентов указали на В.ЮЩЕНКО (30,7% опрошенных). Следующими, кто извлек выгоду от неудачных переговоров, граждане считают лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА (18,7%) и лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА (11,0%).

Тезис о том, что выиграла Ю.ТИМОШЕНКО, поддержали только 5,9% опрошенных.

При этом почти треть опрошенных (30,5%) отметили, что им тяжело ответить (здесь и дальше сумма превышает 100%, поскольку респонденты выбирали больше одного варианта ответа, отмечают авторы исследования).

Относительно потерь политиков от срыва переговоров, половина опрошенных сошлись в мнении, что больше всего их понесла Ю.ТИМОШЕНКО (49,4%).

Потери В.ЯНУКОВИЧА признали 16,9% респондентов, В.ЮЩЕНКО - 4,9%, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА - 1,8%.

Трети опрошенных (29,3%) ответить на этот вопрос также было тяжело.

Исследование было проведено Национальным институтом стратегических исследований 12-16 июня 2009 года. Опрос проводился согласно квотной выборки, представляющей взрослое население Украины, старше 18 лет. Опрошены 2008 респондентов во всех областях Украины, Крыма и Киеве. Погрешность выборки составляет 2,1%.