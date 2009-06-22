Большинство украинцев считают, что изменения в Конституцию необходимо внести до президентских выборов - опрос

Киев. 22 июня. УНИАН. Большинство украинцев считают конституционные изменения необходимыми и поддерживают их внесение в Основной Закон до президентских выборов, чтобы избирая главу государства, граждане Украины уже знали его полномочия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему: ”Широкая коалиция глазами общественности (результаты социологического исследования)” сообщил директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

В частности, почти две трети респондентов (60,2%) ответили, что изменения в Конституцию вносить целесообразно. Часть опрошенных считают такие изменения ненужными (17,2%), а значительная часть респондентов не смогли определиться по данному вопросу (22,6%).

Почти половина опрошенных (44,4%) считают, что изменять Основной Закон следует до выборов Президента, 23% - после них, треть (32,6%) не смогли ответить. Когда же авторы исследования конкретизировали вопрос: “Поддержали бы Вы внесение изменений в Конституцию до президентских выборов, чтобы избирая Президента, граждане уже знали его полномочия?” показатели несколько изменились. “Да” ответили 58% респондентов, “нет” - 14,7%, “затруднились с ответом” - 27,3%.

Исследование также засвидетельствовало негативное отношение граждан к изменению полномочий или сроков пребывания при власти уже избранных Президента или Верховной Рады. Почти половина респондентов (47,4%) отметили, что это неправильно. 23,6% считают такие изменения возможными, а почти треть опрошенных (29%) оставили этот вопрос без ответа.

Вместе с тем, большинство украинцев (64%), как свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, поддерживают идею принятия новой Конституции или изменений к ней на всеукраинском референдуме. И только незначительная часть респондентов (13,5%) не считают конституционный референдум обязательным.

Социологическое исследование с целью выявить как граждане Украины оценивают попытку создания широкой коалиции при участии БЮТ и Партии регионов, проведено Национальным институтом стратегических исследований 12 - 16 июня. Опрос проводился согласно квотной выборке, которая представляет взрослое население Украины, старше 18 лет. Опрошены 2008 респондентов во всех областях Украины, АР Крым и Киеве. Погрешность выборки составляет 2,1%.