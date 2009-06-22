Проект закона о социальном диалоге в Украине в нынешней редакции принимать недопустимо – свободные профсоюзы

Киев. 22 июня. УНИАН. Принятие законопроекта “О социальном диалоге в Украине” в нынешней редакции является недопустимым, потому что может привести к ликвидации профсоюзного плюрализма, введению профсоюзной монополии ФПУ и лишению реальной возможности защиты своих трудовых и социальных прав украинских работников.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ), народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ.

По его словам, на 18-м году независимости в государстве возникла ситуация, которой не было за все предыдущие годы. ”Определенные остапы бендеры, которые являются членами парламента Украины, решили узурпировать у себя три фонда социального страхования и Пенсионный фонд ... захватить под контроль работодательные и профсоюзные организации, остальные, не такие удобные, уничтожить, и таким образом взять контроль над такими процессами как заключение коллективных договоров на предприятиях и учреждениях, заключение территориальных и региональных соглашений на национальном, отраслевом и областном уровнях”, - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

Он подверг жесткой критике идею авторов законопроекта ввести разделение профсоюзов и объединений работодателей на репрезентативные и нерепрезентативные, а именно критерии, по которым оно будет осуществляться, в частности, требования относительно не менее 5-процентного охватывания работающего населения определенной территории или не меньше 10-процентного – работающих в соответствующей отрасли.

Кроме того, представители свободных профсоюзов считают неадекватной норму законопроекта, по которой для соответствия критерию репрезентативности на территориальном уровне профсоюз или объединение работодателей должны иметь не меньше трех отраслевых объединений с офисами (оргтехникой, штатом и тому подобное).

Как заметил М.ВОЛЫНЕЦ, согласно этим требованиям КСПУ нужно создать 83 “обкома” и ежегодно тратить свыше 14 млн. грн. для обеспечения этих ”дармоедов”.

Исходя из того, что всем этим требованиям на сегодняшний день отвечает лишь Федерация профсоюзов Украины, считает председатель КСПУ, законопроект преследует одну цель – ввести монополию ФПУ “на защиту прав трудящихся”. Авторы нынешней редакции законопроекта, по его словам, пытаются “узурпировать весь социальный диалог в Украине и управление фондами социального страхования”.

Относительно последних М.ВОЛЫНЕЦ рассказал, что бюджет трех фондов социального страхования – по временной потере трудоспособности, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательного государственного социального страхования - на 2009 год будет составлять около 170 млрд. грн. Кроме этого, добавил он, в перечень сфер влияния попадет и Пенсионный фонд с бюджетом почти 150 млрд. грн.

Как объяснил М.ВОЛЫНЕЦ, делегировать своих представителей в правления и наблюдательные советы всех этих фондов, после принятия законопроекта, смогут не отдельные всеукраинские профсоюзы, а только репрезентативные объединения, требованиям к которым соответствует лишь ФПУ. Таким образом, убежден народный депутат, настоящие цели авторов законопроекта далеки от защиты прав наемных работников, а заключаются в получении доступа к ресурсам.

М.ВОЛЫНЕЦ также сообщил, что на минувшей неделе принимал участие в 98-й Генеральной сессии Международной организации труда (МОТ) в Женеве, и имел возможность ознакомить руководство организации с проектом украинского закона о социальном диалоге. По его словам, МОТ сразу же направила письма председателю Верховной Рады и правительству с требованием не голосовать этот законопроект до получения заключения экспертов организации о его соответствии международным нормам. Заключение специалисты МОТ пообещали сделать до конца июня.

Как отметили представители свободных профсоюзов, закон о социальном диалоге важен и нужен для дополнения системы взаимоотношений между государством, работодателями и наемными работниками. Однако принимать его в нынешней редакции, по их убеждению, недопустимо – нужно провести широкую общественную дискуссию, учесть замечания международных организаций и после этого сформировать законопроект, который позволит развивать и углублять социальный диалог, а не наоборот, станет шагом назад от уже достигнутых позиций.