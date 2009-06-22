Руководство Центра ГЗК считает неприемлемым законопроект о государственном земельном кадастре

Киев. 22 июня. УНИАН. Руководство ГП «Центр государственного земельного кадастра» (Центр ГЗК) считает неприемлемым законопроект о государственном земельном кадастре, рассмотрение которого планируется в парламенте 25 июня т.г.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ГП “Центр государственного земельного кадастра” Александр ГОРОБЕЦ на пресс-конференции в УНИАН.

«На мой взгляд, главный тезис закона - то, что кадастр является децентрализованным. Это означает, что он ведется органами местного самоуправления. На сегодняшний день мы получим не централизованную систему, из которой будут брать информацию более 100 исполнительных органов и государство будет гарантировать конституционные права граждан, а мы получим 600 разных систем», - сказал А.ГОРОБЕЦ.

Он пояснил, что законопроект в его последней редакции не предусматривает сведение реестров, которые ведутся местными органами самоуправления, в одну систему.

«Мы отдаем эти полномочия местным советам. А что такое сегодня кадастр в местных советах? – это нет ни единого подхода, ни единых стандартов, ни единой системы», - отметил А.ГОРОБЕЦ.

Первый заместитель гендиректора предприятия считает, что закон о ГЗК кроме регистрации прав на землю должен включать и регистрацию прав на недвижимое имущество.

В свою очередь заместитель генерального директора по вопросам ведения государственного земельного кадастра ГП «Центр государственного земельного кадастра» Игорь ДОЛИНСКИЙ отметил, что из законопроекта изъято понятие государственной регистрации прав на землю. «Вообще непонятно, каким образом и кто будет это делать», - подчеркнул он.

И. ДОЛИНСКИЙ считает, что с принятием законопроекта в его последней редакции «Госкомзем просто превратится в статистический орган».

А. ГОРОБЕЦ также отметил, что, согласно ст. 204 Земельного кодекса, порядок ведения государственного земельного кадастра определяется законом, а законопроект этот порядок не определяет. «То есть у нас будет закон, но чтобы заработал порядок, нужно еще принять ряд законодательных актов», - уточнил он.

Справка УНИАН. Закон «О государственном земельном кадастре» был принят Верховной Радой 20 марта 2007 года. 13 апреля 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО его ветировал.