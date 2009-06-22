В Киеве 27-29 июня пройдет Международный байкерский слет «Украинский оппозит-2009»

Киев. 22 июня. УНИАН. В Киеве 27-29 июня пройдет второй Международный байкерский слет «Украинский оппозит-2009». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН байкер братства Route Brothers Митя Крокодил.

По его словам, в Украине много байкерских слетов, но этот ориентирован в первую очередь на владельцев тяжелых мотоциклов типа «Днепр» и «Урал». В прошлом году в слете приняли участие около 1,5 тысячи участников, в том числе из РФ, Беларуси, Румынии, Польши и т.д. По словам Мити Крокодила, в этом году ожидается участие около 3 тысяч байкеров, большинство из которых будут на тяжелых мотоциклах.

Он отметил, что стоимость участия антикризисная – регистрация на три дня стоит 100 грн. Слет состоится в Киеве на уже традиционном месте - рядом с трассой Мототрека, расположенной на ул. Академика Заболотного. Спонсором слета стала ТМ «Горилочка». Митя Крокодил отметил, что не смотря на «крепкого» спонсора, на слете действует сухой закон – участники гонок должны обязательно пройти текст на алкоголь.

В программе - объемная развлекательная программа, выступление музыкальных коллективов отечественной и зарубежной рок-сцены - Коррозия металла (Россия), Черный обелиск (Россия), TT-34 (Беларусь), ХАШ ex-БОРЩ (Киев), DRUGS ex-ADEM (Киев), Помста (Киев), Yumos (Черновцы), Торнадо (Мукачево), Монолит (Шостка) и Crocodildos (Киев), а также рок-диджеев.

Программа также предусматривает проезд колонны байкеров в Гидропарк и обратно, вкуснейшую еду, шоу барменов. Впервые в истории мотослетов Киева - любительские гонки на мототреке. Страхование жизни на период гонки прямо на месте слета и проверка на алкоголь обязательны.

Также планируются конкурсы и забавы, в том числе конкурс на лучший «кастом» (мотоцикл, сделанный своими руками), конкурс на самый громкий выхлоп, пивные потехи, армреслинг и экстрим эротик шоу «Бешенные псы».