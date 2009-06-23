Компания «УКРНЕТ» запустила «Мужской» рекламный пакет

Компания «УКРНЕТ» запустила новый рекламный пакет «Мужской», в который вошли 9 наиболее популярных среди мужчин сайтов.

«Мужской» рекламный пакет станет выгодным приобретением для тех рекламодателей, чьи коммуникации направлены на «сильную» половину интернет-аудитории. В него вошли самые популярные среди мужчин сайты Uaнета: terrikon.dn.ua, autosvit.com.ua, sport.oboz.ua, dynamomania.com, autoportal.ua, profootball.com.ua, auto.ukr.net, sport.segodnya.ua, infocar.com.ua. Эти ресурсы освещают традиционно мужские темы – автомобили и спорт.

Пакет «Мужской» позволяет получить 3 млн. показов в неделю при высоком охвате непересекаемой аудитории - а это 260 тыс. уникальных пользователей. Стоимость одного рекламного контакта невысока – около 0,35 грн.

«Ранее мы предложили рекламодателям узконаправленный пакет «Женский», который собрал самые популярные сайты для прекрасной половины интернет-пользователей. Теперь мы запускаем пакет «Мужской», призванный уравновесить и дополнить существующие рекламные предложения. Мы считаем, что подобные пакеты не только оживят рекламный рынок, но и внесут свою лепту в оборот (утилизацию) рекламных площадей, что крайне важно в сложившихся на рынке условиях», - отмечает директор по маркетингу компании «УКРНЕТ» Михаил Иртлач.

Пакет «Мужской» стал еще одним дополнением линейки рекламных пакетов компании «УКРНЕТ», в которую входят «ТОП 10 News», «Развлекательный» и «Женский».