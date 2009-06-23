На рынок первичного жилья Киева возвращаются крупные спекулянты – Сербин

Киев. 23 января. УНИАН. На рынок первичного жилья Киева возвращаются крупные спекулянты.

Об этом сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Юрий СЕРБИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«С помощью правительства или без, за кредиты, мы достроим объекты (с высокой степенью готовности – УНИАН), но задела нет. Сейчас уже ходят по застройщикам люди, у которых есть средства, которые не скупают две-пять квартир, а предлагают по очень низким ценам, ниже себестоимости, скупать целые дома», – сказал он.

Ю.СЕРБИН уточнил, что если раньше скупали квартиры физические лица, то сейчас целые дома скупают «фирмы, ассоциации» и т.д. Такие компании рассчитывают достроить дома и через два года, когда на первичном рынке из-за отсутствия задела будет наблюдаться дефицит жилья, сопровождающийся ростом цен на недвижимость, вернуть свои вложения с прибылью.

«Все понимают, если задел упал, а для того, чтобы начать строительство многоквартирного дома, нужно 3 года, то если не в 2010, то в 2011 году будет очень большой дефицит жилья, особенно на первичном рынке. Мы снова поднимем цены до тех пределов, которые были полтора года назад», – добавил он.

В то же время Ю.СЕРБИН предостерег, что если в недострое (на окраинах Киева и в малых областных центрах) стоимость жилья упала более чем в два раза, то там лучше не покупать. «Потому что действительно компания – банкрот. И она никогда не построит. Потому что если они начали строительство жилья, когда тонна арматуры стоила 9,5 тыс. грн., а сейчас она стоит 4,5 тыс. грн., то нельзя снизить цену ниже себестоимости. Если она заплатила взносы в город и постоянно платила сумасшедшую арендную плату за землю, если она заплатила за технические условия, то она не сможет этого сделать (снизить стоимость жилья в два раза – УНИАН)», – подчеркнул он.