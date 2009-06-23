Профильный комитет ВР готовит законопроект, предусматривающий покупку квартир на первичном рынке с гарантией местных администраций

Киев. 23 января. УНИАН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики готовит законопроект, предусматривающий при покупке частными инвесторами квартир в недострое предоставление со стороны местных администраций гарантии того, что дом будет достроен.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Юрий СЕРБИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, основная идея документа заключается в том, чтобы вернуть доверие инвесторов к застройщикам с помощью гарантий местных администраций. Это, в свою очередь, будет способствовать скорейшей достройке объектов с высокой степенью готовности.

Ю.СЕРБИН отметил, что разработку данного законопроекта планируется завершить через «пару недель», а после парламентских каникул он будет передан на рассмотрение правительства.