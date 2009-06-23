Киев. 23 июня. УНИАН. Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" открыло свой офис в Минске (Беларусь).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель генерального директора агентства "Кредит-Рейтинга" Григорий ПЕРЕРВА.

По его словам, агентство получило от белорусских властей все необходимые разрешения для ведения своей деятельности в Беларуси. Г.ПЕРЕРВА отметил, что сегодня "Кредит-Рейтинг" является первым в Беларуси агентством, планирующим предоставлять услуги на рынке рейтингования.

По информации заместителя гендиректора, "Кредит-Рейтинг" планирует предлагать присвоение кредитных рейтингов по внутренней национальной шкале. Оценивая емкость рынка, Г.ПЕРЕРВА отметил, что клиентами "Кредит-Рейтинга" в Беларуси ежегодно могут становиться 10-15 компаний. По его словам, несмотря на наблюдающиеся в экономике Беларуси кризисные явления, такие отрасли, как банковский сектор и строительство, в целом на сегодня продолжают стабильно работать. В дальнейшем, сказал Г.ПЕРЕРВА, "Кредит-Рейтинг" планирует выйти на рынки рейтингования и других стран СНГ.

Справка УНИАН. Агентство "Кредит-Рейтинг" - специализированное рейтинговое агентство, оказывающее услуги в области оценки кредитоспособности субъектов заимствований с присвоением кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале. С 2004 года "Кредит-Рейтинг" является уполномоченным агентством Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) для присвоения кредитных рейтингов субъектам хозяйствования. С начала своей деятельности агентство присвоило 1044 рейтинга, в том числе 816 компаниям, 168 финансовым учреждениям и 59 городам.