Музыканты считают, что в Украине начал возрождаться джаз

Киев. 23 июня. УНИАН. В Украине, особенно в западных регионах, возрождается джаз.

Об этом заявил музыковед, джазовый музыкант и критик Петр ПОЛТАРЕВ на пресс-конференции в УНИАН, посвященной международному джаз-фолк-фестивалю «Музыкальные диалоги 2009», который прошел в Луцке 23-24 мая.

По словам П.ПОЛТАРЕВА, в Украине не осталось джазовых “белых пятен”.

“Наша встреча сегодня для того проводится, чтобы немножко проинформировать наших журналистов о том, что происходит на западе. А на западе происходят очень приятные вещи – возрождение джаза. Когда-то джаз начинался в Украине именно с запада – Луцк, Львов, Тернополь. Галичина была немного в других условиях, чем вся остальная Украина, и музыка была там достаточно демократическая, и джаз играть разрешалось. На востоке этого не было, как вы знаете”, - сказал П.ПОЛТАРЕВ.

По его словам, при поддержке людей, которые любят джаз, это музыкальное направление “возрождается очень быстрыми темпами”. И подтверждением этому был нынешний фестиваль в Луцке, организованный луцким джаз-клубом в старинной городской крепости.

Для участия в нем приехали известные джазовые исполнители из Европы, в частности, из Германии – квартет Жана-пра ФРЁЛИ, из Польши – “Dwootho”, из Беларуси – “Apple Tea”. Также в фестивале приняли участие известные украинские музыканты - “Дмитрий “Бобин”, «SHOKOLAD”, “Резус блюз”, “VITO” и другие.

П.ПОЛТАРЕВ выразил убеждение, что именно у Западной Украины сегодня есть большой потенциал, и «не только потенциал музыкантов, то есть там есть люди, которые играют джаз, причем играют на высоком уровне, но там есть и еще нечто лучшее – там есть люди, которые уважают, любят и поддерживают джаз”.

Он подчеркнул, что джаз - музыка эстетичная, и очень нужна Украине, “потому что именно джаз сегодня является той формой музицирования, которая говорит за Украину на мировом уровне. Сегодня музыканты, играющие джаз, играют его не хуже, чем их коллеги в самых развитых государствах Европы”.

Культуролог, джазовый музыкант Евгений БАРАННИК отметил, что сегодня джаз развивается в Украине “каким-то частным образом - как-то люди сами это дело поддерживают, и государство этому уделяет очень мало внимания”. Он выразил надежду, что руководство Украины все же поможет.

“Сегодня вся Украина охвачена джазовым процессом, но нужна хорошая профессиональная база, в том числе научная”, - продолжил П.ПОЛТАРЕВ, говоря об организации конференций об истории и развитии джаза.

В свою очередь, президент луцкого джаз-клуба, директор фестиваля «Музыкальные диалоги 2009» Олег БАКОВСКИЙ сообщил, что власть Луцка пытается поддерживать инициативы клуба джаза.