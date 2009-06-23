Автоцентры «ВиДи АвтоСити» возобновили программы автокредитования

Киев. 23 июня. УНИАН. Во всех дилерских центрах, входящих в состав первого в Украине города автомобилей «ВиДи АвтоСити», возобновлены программы по кредитованию покупки автомобилей.

Об этом сообщил член правления, руководитель автомобильного бизнеса «ВиДи Групп» Артем ТКАЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на данный момент условия кредитования, представленные банками-партнерами в дилерских центрах, входящих в состав «ВиДи АвтоСити», являются уникальными для Украины не только с точки зрения выгодных процентных ставок и разнообразных сроков кредитования (от 1 до 7 лет), но и из-за большого выбора вариантов кредитных программ. Сегодня у «ВиДи АвтоСити» девять банков-партнеров, и число их увеличивается.

При этом он отметил, что благодаря партнерским отношениям «ВТБ Банка» и «ВиДи АвтоСити» и СК «ВиДи Страхование», берущей на себя частичную компенсацию процентной ставки, клиентам предлагается приобрести автомобиль в кредит по ставке 7,77% годовых в гривне.

Также А.ТКАЧЕНКО отметил, что если покупатели отдают предпочтение низким процентам в иностранной валюте, то они могут выбрать кредит в долларах США от 12,55% годовых.

Справка УНИАН. Проект «ВиДи АвтоСити» является стратегической составляющей деятельности «ВиДи Груп». На сегодняшний день это объединение шести дилерских центров в Киеве и Одессе общей площадью 50 000 кв. м, это больше 40 моделей разных марок и более 100 сервисных постов, обслуживающих до 400 автомобилей в день.

«ВиДи Груп» - группа предприятий, основанная в 1994 году Виталием Джуринским. В состав «ВиДи Груп» также входят «BиДи Автострада», «ВиДи Край Моторз», «Укравтопром-Инвест», «Украинская торгово-промышленная компания» и др. предприятия.