Компания «Политерм» просит правоохранительные органы разобраться с застройщиком жилых домов в Трускавце

Киев. 23 июня. УНИАН. ЧП «Компания «Политерм» (Львов), выступавшая подрядчиком на строительстве трех жилых домов в Трускавце, просит правоохранительные органы страны дать правовую оценку действиям застройщика объектов.

Об этом сообщил директор компании «Политерм» Джумбер ДЗЫГУА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, застройщик задолжал компании «Политерм» до 2 млн. грн. за выполненные работы по тепло- и водообеспечению домов и установку оборудования. Компания намерена требовать через суд возмещения прямых убытков и штрафных санкций на 5 млн. грн.

Директор компании «Политерм» уточнил, что застройщик заключил с ним шесть договоров подряда на общую сумму около 4,5 млн. грн.

«Когда мы выполнили 95% работ, заказчик взял наше имущество, которое мы привезли и предложили для принятия, и другое имущество на общую сумму до 2 млн. грн., и присвоил», - сказал Д.ДЗЫГУА.

Как отметил депутат Трускавецкого горсовета Руслан КРАМАР, представляя интересы инвесторов, жилые дома на 200 квартир были введены в эксплуатацию в июле 2008 года (часть пайщиков подписали акты приема-передачи квартир) без подключения газо- и водоснабжения, водоотвода, электричества и отопления.

По его мнению, государственный акт ввода домов в эксплуатацию можно считать недействительным, поскольку он не был подписан главным архитектором города и заместителем городского головы Трускавца из-за невыполнения застройщиком всех работ, необходимых для ввода домов в эксплуатацию. Однако «8 августа 2008 года утверждается исполкомом государственный акт, которого, по сути, не существует, поскольку не подписал глава комиссии и заместитель городского головы».

При этом пайщики получили свидетельства на право собственности на квартиры. В то же время договоры о паевом участии в строительстве предусматривали подключение всех инженерных коммуникаций, в частности отопления, лифтов, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, телевидения и счетчиков.

По словам депутата, в этих домах сейчас практически никто не живет.

Р.КРАМАР также отметил, что застройщик вместо 7% (14 квартир) передал городу 1 квартиру и перечислил 150 тыс. грн.

Он пояснил, что 200 квартир, введенных в эксплуатацию в 2008 году, составляют 50% от всего объема введенного жилья в Трускавце за этот год.

Депутат отметил, что местные прокуратура и правоохранительные органы никак не реагируют на нарушение прав инвесторов жилья.

Р.КРАМАР добавил, что компания-застройщик подала на двух пайщиков в суд с тем, чтобы признать договор на паевое участие недействительным. По его мнению, это может стать элементом давления на других инвесторов, чтобы не занимались отстаиванием своих прав.

В свою очередь один из пайщиков, купивших квартиру в этих домах, депутат Дрогобычского райсовета Игорь ДЗЯДЫК сообщил, что неделю назад получил исковое заявление от дочернего предприятия компании-застройщика о признании договора о паевом участии недействительным.

«Автоматически под мой договор подпадают те 200 человек, которые заключили договор», - сказал он.

Р.КРАМАР добавил, что две недели назад на общем собрании пайщиков около 70 человек обратились к народным депутатам, в прокуратуру Трускавца, Львовское областное управление защиты прав потребителей с просьбой защитить их интересы.