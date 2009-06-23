Юристы указывают на небрежное отношение работников ГАИ к составлению протоколов и схем ДТП

Киев. 23 июня. УНИАН. Юрист Виктор БОРКИВСКИЙ и бsвший судья Апелляционного суда города Киева Юрий ВАСИЛЕНКО указывают на небрежное отношение работников ГАИ к составлению протоколов и схем дорожно-транспортных происшествий, в частности, если их участниками являются известные фигуры или лица, которые занимают определенную высокую должность.

Об этом юристы заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Работники ГАИ относятся крайне поверхностно к составлению протоколов. Приблизительно 80-90% из них отменяется судами из-за неправильного составления", - сказал Ю.ВАСИЛЕНКО, ссылаясь на собственный судейский опыт.

В свою очередь, В.БОРКИВСКИЙ привел пример, когда в результате фальсификации документов и схемы ДТП, которое произошло три года назад на улице Электриков в Киеве, работникам одного из столичных судов удалось избежать ответственности.

В частности, по словам В.БОРКИВСКОГО, сотрудники ГАИ, прибывшие 14 ноября 2006 года на место происшествия, участником которого также был его сын, должным образом не сделали замеры места ДТП. Кроме того, они не взяли анализ на наличие алкоголя в крови у представителей суда, которые, по его убеждению, были виновниками ДТП, а затем оттащили на некоторое расстояние один из автомобилей, чтобы картина ДТП изменилась не в пользу его сына.

Как отметил В.БОРКИВСКИЙ, в дальнейшем во время рассмотрения дела в суде судьи - участники ДТП не приняли к сведению фотографии, которые были сделаны непосредственно на месте происшествия, однако взяли к сведению изображения, которые не отвечали действительной картине места ДТП.

Также В.БОРКИВСКИЙ отметил, что закругление дороги на улице Электриков из-за несоответствующей работы дорожных служб столицы становится причиной массовых дорожно-транспортных происшествий.

По его мнению, если сотрудники ГАИ знают такие места в столице, где больше всего происходит ДТП, и предоставляют эту информацию коммунальщикам, последние должны исправлять ситуацию.