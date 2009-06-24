UKR.NET всегда в твоем мобильном

Портал ukr.net и погода на POGODA.ukr.net теперь доступны с мобильных телефонов, коммуникаторов, КПК и смартфонов.

Компания «УКРНЕТ» приготовила своим пользователям летний подарок – версии для мобильных браузеров портала www.ukr.net и сервиса погоды POGODA.ukr.net. Теперь, собираясь в отпуск, можно смело оставлять ноутбуки дома – прочитать последние новости и узнать прогноз погоды можно будет в любой момент с мобильного телефона.

«Мы понимаем, что мобильный телефон – это неотъемлемый атрибут современной жизни. Все больше и больше людей пользуются устройствами с расширенной функциональностью для доступа в Интернет. Поэтому считаем важным предоставить возможность нашим пользователям читать новости и узнавать прогноз погоды всегда и везде – в дороге, на отдыхе или на встрече, когда компьютера нет под рукой», - отмечает Михаил Иртлач, директор по маркетингу компании «УКРНЕТ».

Версии портала www.ukr.net и погоды для мобильных браузеров отличаются простотой, ограниченной графикой и высокой скоростью, что способствует экономии мобильного трафика. При этом выполняются основные функции стационарных версий.

«Мобилизация – важное направление деятельности компании «УКРНЕТ». Мобильный Интернет в Украине стремительно растет – в 2008 году темпы роста беспроводного доступа составили 70%. Его аудитория - молодые, деловые, активные люди. А мы хотим, чтобы сервисы компании «УКРНЕТ» были так же мобильны, как и их пользователи», - утверждает М.Иртлач.