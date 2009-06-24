Во втором туре президентских выборов Тимошенко победила бы Януковича, а он - Яценюка и Ющенко - опрос

Киев. 24 июня. УНИАН. Во втором туре президентских выборов премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО победила бы лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, а В.ЯНУКОВИЧ победил бы лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА и действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель директора Центра информационных и маркетинговых исследований Геннадий ЛУКИВ, презентуя результаты социологического опроса, проведенного центром с 13 по 19 июня.

Респондентам было предложено ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали во втором туре президентских выборов по трем парам. Первая, по словам Г.ЛУКИВА, наиболее вероятная: Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ – 35,4% и 34,8% соответственно. Г.ЛУКИВ заметил, что разница в 0,6% свидетельствует о том, что вся борьба между этими кандидатами еще впереди.

Второая вероятная пара: В.ЯНУКОВИЧ – 37,2% и А.ЯЦЕНЮК - 25,8%, третья пара, по мнению социолога, наименее вероятная: В.ЯНУКОВИЧ – 47,2% и В.ЮЩЕНКО – 9,8%.

Данные социологического опроса свидетельствуют, что пока ни один из кандидатов не может победить в первом туре.

Так, В.ЯНУКОВИЧ набрал бы – 26,2%, Ю.ТИМОШЕНКО – 21,5%, замыкает тройку А.ЯЦЕНЮК с 7,2%. Лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО набирает 4,4%, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН – 2,9%, В.ЮЩЕНКО – 1,8%, лидер “Свободы” Олег ТЯГНИБОК – 1,1%.

Остальные кандидаты набирают менее одного процента: мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ – 0,6%, лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО и народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО по 0,4%, народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,3%. Наименьшее количество голосов набирают Сергей ТИГИПКО и Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО – по 0,2%. За другого кандидата готовы проголосовать 4,4% опрошенных.

Г.ЛУКИВ обратил внимание на то, что достаточно высоким остается процент респондентов, которые бы проголосовали против всех, – 12,5% и не определились с ответом – 15,9%.

Исследование проводилось с 13 по 19 июня во всех регионах Украины. Всего были опрошены 2230 респондентов, выборка представляет взрослое население Украины, старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет 2,1%.