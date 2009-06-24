Более 30% граждан считают, что больше всего дестабилизировал ситуацию в стране Президент и его Секретариат - опрос

Киев. 24 июня. УНИАН. 32,9% граждан считают, что больше всего дестабилизировал ситуацию в стране Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его Секретариат.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель директора Центра информационных и маркетинговых исследований Геннадий ЛУКИВ, представляя результаты социологического опроса, проведенного с 13 по 19 июня во всех регионах Украины.

В частности, 32,9% опрошенных отметили, что именно Президент больше всего дестабилизировал ситуацию в стране. 22,7% считают, что это делает оппозиция во главе с лидером Партии Регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, 14,1% назвали виновной Верховную Раду. Всего 8,7% обвиняют Кабинет министров во главе с Юлией ТИМОШЕНКО.

В то же время, 49,8% опрошенных считают, что именно правительство прилагает больше всего усилий для преодоления финансово-экономического кризиса в Украине. 10,1% назвали парламент, 9,3% - оппозицию и только 5,1% - Президента Украины.

Исследование проводилось с 13 по 19 июня во всех регионах Украины. Всего было опрошено 2230 респондентов, выборка представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет 2,1%.