Компания «Европейское туристическое страхование» застраховала финриски «Сети Магазинов Горящих Путевок»

Киев. 24 июня. УНИАН. ЗАО «Европейское туристическое страхование» подписало договор страхования финансовых рисков с «Сетью Магазинов Горящих Путевок» (сеть МПГ).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления ЗАО "Европейское туристическое страхование» Мирослав БОЙЧИН.

По его словам, с момента подписания данного договора, купив турпакет в любом из агентств сети «МГП», клиент может быть уверен в полном и своевременном получении всех предусмотренных договором туристических услуг, независимо от финансовых проблем, которые могут возникнуть у турагентства.

«Клиент должен всегда быть уверен, и он будет уверен в том, что, проплатив за тур от партнера сети «МГП», он получит этот тур», - отметил М.БОЙЧИН.

В свою очередь, в сети «МГП» страхование финансовых рисков рассматривают как реальный механизм решения проблем, которые могут возникнуть при работе агентств – участников сети, а также как гарантию выполнения «МГП» своих обязательств в отношении туристов и других субъектов туристической отрасли (туроператоров, авиаперевозчиков и др.).

Договор предусматривает возмещение убытков, связанных с финансовыми проблемами турфирм, входящих в сеть «МГП», в случае: банкротства туристической фирмы; ее ухода с рынка туристических услуг; задержки перечисления средств коммерческими банками на пути от турагенства к туроператору; уничтожения или потери средств турагента в результате пожара, стихийных явлений или аварий, разбойного нападения или ограбления; использования должностными или другими лицами турагентства полученных от заказчика средств не по назначению (мошеннические действия).

Страховая сумма по данному договору составляет 1,5 млн. грн.

По словам М.БОЙЧИНА, в целом ситуация на украинском рынке туристического страхования сегодня характеризуется уменьшением количества граждан, которые, уезжая на отдых за границу, желают застраховаться, и в то же время наблюдается увеличение страховых выплат.