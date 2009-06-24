Украинское юридическое общество считает нелегитимным съезд, избравший Кивалова, Портнова и Шаповала членами ВСЮ

Киев. 24 июня. УНИАН. Украинское юридическое общество считает нелегитимным проведение ІІІ-го Всеукраинского съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, избравший Сергея КИВАЛОВА, Андрея ПОРТНОВА, Владимира ШАПОВАЛА членами Высшего совета юстиции.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Украинского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК.

По его словам, съезд, проведенный в Одессе 30 мая 2009 года, был созван с нарушениями. Он сообщил, что съезд проводила частная организация - Совет юридических высших учебных заведений и научных организаций, - а, по мнению Украинского юридического общества, частная организация, по своей правовой природе и статусу, не может исполнять организационную функцию по реализации конституционных полномочий относительно формирования такого государственного органа как ВСЮ.

Так же, О.БЕРЕЗЮК отметил, что на съезд не были приглашены ведущие украинские юридические вузы, в частности Киевский национальный университет имени Шевченко, юридический факультет Львовского университета, Харьковская юридическая академия.

О.БЕРЕЗЮК подчеркнул, что именно это стало причиной обращения Украинского юридического общества к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой не приводить к присяге избранных на этом съезде членов ВСЮ. В тоже время он высказал сожаление, что это обращение было проигнорировано и 11 июня А.ПОРТНОВ, В.ШАПОВАЛ и С.КИВАЛОВ были приведены к присяге. Он не исключил судебных обращений по этому поводу.

В тоже время присутствующие на пресс-конференции член Высшего совета юстиции Владимир КОЛИСНИЧЕНКО и академик Виктор БАСАЙ подчеркнули, что съезд проходил на законных основаниях.

Они рассказали, что организация съезда проходила на основании инициатив 27 областных и городских конференций, каждая из которых была представлена делегацией, состоящих из ведущих ученых-юристов – ректоров, деканов, академиков и профессоров Украины. И все вузы, которые хотели принять участие в конференциях, предшествующих съезду, сделали это. При этом, В.КОЛИСНИЧЕНКО продемонстрировал протест Генеральной прокуратуры на приказ министра образования и науки Украины от 17 марта текущего года о проведении подобного съезда. Генпрокуратура в своем протесте на решение Минобразования провести съезд, подчеркивает, что в 2003 году Всеукраинский съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных организаций создал Совет юридических высших учебных заведений и научных организаций, на который и возложил функцию организации подобных съездов в дальнейшем. Так же В.КОЛИСНИЧЕНКО отметил, что министр отменил свой приказ 11 июня 2009 года.