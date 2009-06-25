Правозащитники требуют от Медведько и Ющенко освободить из-под стражи белорусского оппозиционера Коктыша

Киев. 25 июня. УНИАН. Ряд украинских правозащитных организаций требуют от генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО и Президента Виктора ЮЩЕНКО освободить из Симферопольского СИЗО 29-летнего белорусского оппозиционера Игоря КОКТЫША, которого могут экстрадировать в Беларусь “по сфабрикованному уголовному делу, и там казнить”.

Соответствующее обращение сегодня на пресс-конференции в УНИАН огласил координатор молодежного движения "Молодежное общество прав человека" Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, в поддержку И.КОКТЫША собранно более 70 подписей представителей правозащитных организаций Украины, в том числе есть письмо от организации "Международная амнистия".

В свою очередь, президент Института государственности и демократии Иван ЛОЗИНСКИЙ, поддерживая обращение правозащитников, сказал: "Обращаюсь к высшему руководству государства - отложите свои склоки накануне президентских выборов, и обратите внимание на судьбу конкретных людей".

По словам жены И.КОКТЫША, гражданки Украины Ирины ТЮТЮНИК, ее муж в Беларуси был одним из лидеров молодежного неформального движения. Когда власть этой страны почувствовала опасность для себя со стороны этого движения, против И.КОКТЫША, утверждает И.ТЮТЮНИК, было сфабриковано уголовное дело по обвинению в убийстве, но суды двух инстанций не нашли достаточно доказательств, и освободили его из-под стражи. В 2002 году И.КОКТЫШ переехал в Украину, получил разрешение на жительство и женился, впрочем, статуса беженца украинская сторона ему не предоставила, не объяснив, на каких основаниях, отметила она. В то же время, когда И.КОКТЫШ на последних президентских выборах в Беларуси открыто поддержал оппозиционного кандидата Александра МИЛИНКЕВИЧА, уголовное дело было возобновлено Верховным судом Беларуси. Более того, как выяснилось позже, И.КОКТЫШ разыскивался с 2002 года тамошними стражами порядка, и был задержан в Севастополе 27 июня 2006 года группой неизвестных лиц в штатском, после чего заключен в СИЗО в ожидании экстрадиции.

По словам И.ТЮТЮНИК, среди людей, которые задерживали ее мужа, он узнала полковника белорусской милиции, который неоднократно принимал участие в разгоне мирных демонстраций в Минске.

В свою очередь, представитель И.КОКТЫША в Европейском суде по правам человека Айгуль МУКАНОВА проинформировала на пресс-конференции, что ее доверитель в жалобе просит ЕС не допустить его экстрадиции в Беларусь, в которой единственной из стран Европы есть смертная казнь, обязать Украину освободить его из СИЗО и тому подобное.

По словам А.МУКАНОВОЙ, в соответствии с международными нормами, страна, в которой запрещена смертная казнь, не имеет права экстрадировать человека в страну, где такое наказание существует. Кроме того, в Украине нет законодательных норм, позволяющих держать под стражей человека, который ожидает экстрадиции. А потому, отметила юрист, украинская сторона нарушает права человека.

А.МУКАНОВА также сообщила, что Европейский Суд теперь запретил Украине экстрадировать И.КОКТЫША до вынесения решения по его жалобе. В контексте этого правозащитник напомнила, в Евросуде уже рассматриваются 10 аналогичных дел к Украине от 4 белорусов и 6 казахов.