Киев. 25 июня. УНИАН. Правозащитники констатируют значительное увеличение выдачи судами санкций на прослушивание граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, представляя отчет Украинского Хельсинского союза за 2008 год сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"В 2008 году процессы, которые развивались с 2005 года, постепенно обострились, в частности, очень увеличилась, почти в полтора раза, слежка государства за гражданами: в прошлом году соответствующие санкции, выданные судами, достигли 25 тысяч, это свидетельствует о том, что государство прослушивает граждан", - сказал он.

По его словам, в Нидерландах, Франции, США аналогичных действий "немногим более тысячи".

Продолжая тему прав человека в Украине, Е.ЗАХАРОВ отметил, что в системе МВД есть определенные ощутимые сдвиги относительно улучшения обращения с гражданами, "а вот в Департаменте по вопросам исполнения наказаний - совсем никаких: он всегда охраняет только свою безнаказанность». "Именно поэтому в ближайшие годы мы будем больше заниматься им, поскольку то, что мы имеем, это - анахронизм", - сказал правозащитник.

В свою очередь председатель правления Украинского Хельсинского союза Аркадий БУЩЕНКО отметил, что в прошлом году в Украине не улучшилась ситуация с ликвидацией пыток как явления. "Рекомендации Совета Европы не выполняются. Единственное, что изменилось, - Украина обогащает практику Европейского суда", - сказал он, подчеркнув, что "благодаря реформам в милиции случаи пыток стали более заметными". Вместе с тем, по словам правозащитника, "в пенитенциарной системе возобновилась практика массового избиения узников... За последний месяц это произошло в нескольких колониях, что наталкивает на мысль, что это происходит по какому-то плану".

Также критическую оценку А.БУЩЕНКО дал деятельности органов прокуратуры. "Прокуратура в Украине остается по форме, по правоотношениям такой, как была при Петре І: никакого представления о том, которой прокуратура должна быть в современном обществе у ее руководства, похоже, нет", - сказал он.

В то же время исполняющий директор Украинского Хельсинского союза Владимир ЯВОРИВСКИЙ констатировал, что "в прошлом году в Украине было омечено ухудшение свободы слова". Он также выразил непонимание по поводу необходимости образования Национальной комиссии по вопросам общественной морали. По словам правозащитника, 10 тысяч заключений, сделанных этим органом в прошлом году, закрыты для общества и общественности. В то же время по представлениям комиссии в прошлом году было возбуждено свыше ста уголовных дел.

Также В.ЯВОРИВСКИЙ выразил неудовлетворение деятельностью Уполномоченного Верховной Рады по правам люди Нины КАРПАЧЁВОЙ, назвав ее "малоэффективной". При этом он добавил, что для него является странным тот факт, что отчет омбудсмана о своей работе вручен для ознакомления народным депутатам, а правозащитникам - нет.