Представители парторганизаций “Батьківщини” Донецкой области заявляют о несогласии с действиями центрального руководства

Киев. 25 июня. УНИАН. Нынешняя политика руководства Всеукраинского объединения “Батьківщина” ведет к тому, что в Донецкой области рядовые члены партии все больше разочаровываются в ее деятельности и массово прекращают членство в партии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили бывшие руководители партийных организаций ВО «Батьківщина» Донецкой области, которые на внеочередных парламентских выборах 2007 года были руководителями окружных и районных избирательных штабов БЮТ в Донецкой области.

Как отметил бывший член бюро мариупольской городской организации ВО “Батьківщина” Александр ЗАСЕЦКИЙ, возмущение рядовых членов партии вызвали попытки руководства Блока Юлии Тимошенко, наибольшей составляющей которого является “Батьківщина”, образовать коалицию с Партией регионов в парламенте. В Донецкой области, заметил он, в ряды “Батьківщини” приходили, преимущественно, те люди, которые были против Партии регионов, потому они категорически не воспринимают инициатив об объединении с этой политической силой.

А.ЗАСЕЦКИЙ рассказал, что после выражения несогласия с политикой центрального провода партии в начале года актив области и районных парторганизаций был сменен, а новые руководители сразу же продемонстрировали лояльность к донецким “регионалам”. По словам А.ЗАСЕЦКОГО, апелляции к руководителям партии успеха не имели – “жалобу донецких ходоков принял какой-то клерк”, потом в Донецк на два дня приехал куратор, в результате ничего не изменилось.

А.ЗАСЕЦКИЙ отметил, что сначала местные активисты “Батьківщини” считали, что это политика донецких областных руководителей, но когда стало известно о намерениях образования коалиции с участием БЮТ и Партии регионов в парламенте, поняли, что направленность на союз с Партией регионов является линией поведения центрального руководства во главе с лидером партии Юлией ТИМОШЕНКО. “Если на центральном уровне еще только идут переговоры об объединении, то на местном уровне Партия регионов уже поглотила и БЮТ, и “Батьківщину”, - добавил он.

После сообщений о возможном союзе с «регионалами», сказал А.ЗАСЕЦКИЙ, рядовые партийцы начали массово покидать ряды партии. На протяжении июня в одном лишь Мариуполе, где всего 200 членов партии, уже написали заявления 50 человек, и это, считает он, только начало. По мнению А.ЗАСЕЦКОГО, активные, инициативные и идейные люди “Батьківщині” сегодня не нужны.

Экс-руководитель мариупольской районной парторганизации, член городского бюро партии Вадим ШОРИКОВ добавил, что он, как и многие другие, вступил в “Батьківщину”, поверив словам Ю.ТИМОШЕНКО о том, что “справедливость есть, за нее стоит бороться”. Но когда местные ячейки окрепли и начали выражать собственную позицию по разным вопросам, добавил он, оказалось, что они не нужны центральному руководству. По словам В.ШОРИКОВА, несогласных руководителей местных ячеек просто отстраняли от должностей.

Другой бывший активист “Батьківщини”, руководитель окружного избирательного штаба на досрочных парламентских выборах 2007 года и уполномоченное лицо от БЮТ по 44-у избирательному округу в Енакиево Сергей РАГУЗИН отметил, что в последнее время в окружении их лидера Ю.ТИМОШЕНКО начали появляться “люди КУЧМЫ”. Вместе с тем, низовое звено, которое обеспечивало победу на выборах, осталось не у дел. При этом, по мнению С.РАГУЗИНА, сама Ю.ТИМОШЕНКО, как и представители партии в парламенте, забыла о своих предвыборных обещаниях. “Если человек отказался от своих слов, нам с ним не по дороге”, - резюмировал он.

Бывший заведующий орготделом областного штаба Донецкой парторганизации Татьяна КУРЕННАЯ также считает, что рядовые члены партии после выборов были незаслуженно забыты. “Не нужны рядовые члены партии партии “Батьківщина”, - заявила она.

Присутствующие на пресс-конференции подчеркнули, что они, как и большинство граждан, вступали в ВО “Батьківщина” не с целью получить должности или материальное вознаграждение, а искренне веря в победу справедливости и порядка. Однако сегодня разочарование непоследовательными и непонятными действиями центрального руководства достигло черты, и в Донецкой области, по их словам, начался массовый выход из рядов партии. Такая же ситуация, по информации бывших представителей Донецкой парторганизации ВО “Батьківщина”, и в других регионах Украины, независимо от географического расположения.