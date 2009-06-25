Ряд общественных организаций не довольны запланированным визитом в Украину Патриарха Московского Кирилла

Киев. 25 июня. УНИАН. Представители ряда общественных организаций не довольны запланированным на 27 июля - 5 августа визитом в Украину Патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА.

Об этом они сказали сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Председатель Всеукраинского общества «Просвита», народный депутат Павел МОВЧАН считает, что Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ является прежде всего политиком. «Что касается миссии самого патриарха, понятное дело, что он прежде всего является политиком, а затем уже предстоятелем церкви. Сюда он едет как политик накануне наших политических испытаний, чтобы склонить мирян на сторону того или другого претендента на президентский пост. Это однозначно», - сказал он.

П.МОВЧАН также считает, что патриарх будет «решать и кадровые вопросы».

Председатель Гражданской кампании «ПОРА» Евгений ЗОЛОТАРЁВ считает визит патриарха в Украину опасным из-за того, что он может в очередной раз ввезти в Украину «вирус каноничности», которым больна православная церковь.

“Сейчас у украинской церкви появляется возможность пройти через реформирование будь то путем преобразования в поместную церковь, или путем автокефалии, или другим путем, но, к сожалению, украинская православная церковь не сможет ее пройти, если постоянно будет инфицироваться от своей дочерней церкви этой каноничностью и всем тем, что тянет нас в прошлое”, - сказал он.

На вопрос журналистов, как именно “ПОРА” будет встречать патриарха, Е.ЗОЛОТАРЁВ ответил: «Как христиане, с уважением. Но к нам едет политик, и именно как российского политика мы будем его и встречать».

Председатель Братства Андрея Первозванного Александр ГУДЫМА заверил, что его организация приложит все усилия, чтобы заставить русскую церковь назначать на высшие должности церковных людей, а не “махинаторов, коррупционеров, политиков, инородцев”.

Председатель исполкома УНА-УНСО Руслан ЗАЙЧЕНКО отметил, что Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ является мордвином. “И когда человек говорит, что он россиянин и что это его земля, то представьте, если румын говорит, что Италия - это их земля, а Рим - мать городов русских”, - сказал он.