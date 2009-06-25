В мероприятиях, посвященных 300-летию Полтавской битвы, примет участие делегация Госдумы России

Киев. 25 июня, УНИАН. В мероприятиях, посвященных 300-летию Полтавской битвы, примет участие делегация Государственной думы Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил депутат Госдумы России Сергей СМЕТАНЮК.

«У нас будет достаточно внушительная делегация», - сказал он, добавив, что, кроме депутатов, на праздничных мероприятиях будут присутствовать представители российских общественных и молодежных организаций. В то же время, он не смог сказать, будут ли присутствовать на праздновании высшие должностные лица России. По его информации, все поздравительные телеграммы российским руководством уже направлены Украине.

«Ми считаем, что Полтавская битва - это одно из величайших сражений, которое является историческим как для России, так и для Украины. Я бы поставил знак равенства между Куликовской и Полтавской битвой, поскольку они во многом были определяющими для развития государств», - отметил российский парламентарий.

С.СМЕТАНЮК подчеркнул, что бесконфликтное прочтение истории намного перспективнее для развития двухсторонних стратегических отношений между Россией и Украиной. В то же время он высказал мнение, что сегодня нет необходимости создавать комиссию из историков для выработки общих подходов к историческим событиям, в том числе и касательно Полтавской битвы.

Его позицию поддержал народный депутат Украины Валерий КОНОВАЛЮК, который отметил, что на сегодняшний день достаточно исторических трудов, позволяющих дать оценку тем событиям, и роли гетмана Ивана Мазепы в частности. Депутат убежден в негативной роли И.Мазепы в истории Украины. «Фактически вся его деятельность строилась на издевательстве над украинским народом», - отметил он.

«Фигура И.Мазепы очень сложная, она противоречива и есть очень много некоторого сходства с действующим Президентом Виктором ЮЩЕНКО с точки зрения моральности, нравственности и тому подобное», - считает В.КОНОВАЛЮК.

При этом он подчеркнул, что он и его сторонники не позволят искажать историю кому бы то ни было.

Как сообщал УНИАН, 26-27 июня с. г. в Полтаве будет праздноваться 300-летие Полтавской битвы.

Планируется, что 26 июня состоится торжественное подписание Соглашений о партнерских связях между городами Полтава (Украина), Краснодар (Россия) и Кристианстад (Швеция). В тот же день состоится открытие военно-исторического фестиваля «Полтава-2009» и презентация молодежного проекта «Полтавская битва 300 лет спустя».

27 июня состоится открытие и освящение Ротонда памяти павших участников Полтавской битвы; открытие Аллеи Дружбы и восстановленной системы редуты. В тот же день состоится военно-исторический фестиваль «Полтава-2009» и художественный проект «Благословенна будь, моя Полтава».