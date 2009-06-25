Партия малого и среднего бизнеса инициирует обсуждение изменений в Конституцию среди предпринимателей

Киев. 25 июня. УНИАН. Партия малого и среднего бизнеса инициирует обсуждение изменений в Конституцию Украины среди предпринимателей на региональном уровне.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель партии Ярослав МЕСЯЦ.

По его словам, партия намерена провести во всех регионах страны обсуждение с предпринимателями на тему действующей Конституции, а также возможных ее изменений.

Я. МЕСЯЦ отметил, что он поддерживает проект Конституции, предложенный Президентом. В частности, относительно того, что Президент должен избираться всенародно, изменения в Конституцию необходимо выносить на рассмотрение всенародного референдума, кроме того, необходимо ввести ответственность депутатов местных властей за их деятельность. Также Я. МЕСЯЦ отмечает необходимость нового регулирования отношений между работодателем и работником.

По его словам, после обсуждения на региональном уровне необходимых, по его мнению, изменений в Конституцию, основные тезисы будет вынесены на всеукраинское обсуждение бизнесменов.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент В.ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный.

В проекте Конституции глава государства, среди прочего, предлагает назвать парламент Национальным Собранием Украины, которое будет состоять из Палаты депутатов и Сената, создать институты народной законодательной инициативы, а также институт местной инициативы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает запретить одновременное проведение выборов главы государства, народных депутатов и в органы местного самоуправления, а также установить новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.