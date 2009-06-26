Киеве презентована детская книга о беженцах и о том, что заставило их покинуть родные края

Киев. 26 июня. УНИАН. Сегодня в Киеве, в агентстве УНИАН, группой государственных, международных и общественных организаций, при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, всемирный день которых отмечался 20 июня, была презентована детская книга "Познай, прими и руку протяни", изданная украинскими авторами, которая рассказывает о том, кто такие беженцы и что заставило их покинуть родные страны.

Как отметила представитель благотворительного фонда "Рокада" Ирина ДАНИШЕВСКАЯ, книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста и должна формировать у юных украинцев толерантное отношение к людям других наций, вероисповеданий. По ее словам, в ярко иллюстрированном издании представлен обобщенный образ людей, сформированный на основе двух рассказов беженцев из Афганистана и Конго. "Мы уверены, что эта книга поможет нашим детям узнать, кто такие беженцы, проникнуться их переживаниями, проблемами", - сказала И.ДАНИШЕВСКАЯ.

В свою очередь, продолжая тему беженцев, представитель агентства ООН по вопросам беженцев в Украине Симона ВОЛЬКЕН информировала, что ежегодно в Украине около двух тысяч беженцев обращаются в соответствующие государственные учреждения, чтобы получить статус беженца и только 2-4 процентам из них такой статус предоставляется. Таким образом, как отметила С.ВОЛЬКЕН, на сегодня в Украине насчитывается 2,2 тысяч человек, которые получили официальный статус беженца.

В то же время, представитель организаций "Международная амнистия (в Украине)" Светлана ПОБЕРЕЖЕЦ, анализируя ситуацию с беженцами в Украине сказала: "Украинская власть не приняла адекватных мер на проявления расизма и ксенофобии. Недостаточные действия милиции и нежелание ею признавать, что совершаются преступления на расовой почве, из-за чего часто виновные не привлекаются к ответственности. Кроме того, украинская власть продолжает возвращать беженцев в страны происхождения, где им грозят пытки и опасность для жизни".

Также во время пресс-конференции, был презентован 30-секундный видеоролик Посла доброй воли УВКБ ООН Анджелины ДЖОЛИ, который рассказывает о тяжелой судьбе беженцев по всему свету. Его можно посмотреть в Интернете по адресу www.unhcr.org/pages/49c3646c46d.html