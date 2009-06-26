«Укрзализныця» инициирует повышение скидок к тарифам по обработке грузов в портах Украины с 15 до 30%

Киев. 26 июня. УНИАН. «Укрзализныця» рассчитывает на повышение в ближайшее время скидок к тарифам на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины, с 15 до 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий МЕРКУЛОВ.

«Мы инициировали перед Минтранссязи, для того чтобы более гибко формировать цену, право предоставления начальниками портов скидок к их аккордным ставкам по переработке грузов в порту до 30%. Сейчас Сборником тарифов на переработку грузов в портах начальникам портов установлено право давать скидку не более 15%, и этот зазор не позволяет сегодня более оперативно влиять на конечную цену», – сказал он.

По словам Ю.МЕРКУЛОВА, такая инициатива выдвинута для формирования более конкурентоспособных тарифов, повышения привлекательности Украины как транзитного государства. «Понимание и поддержку мы со стороны Минтранссвязи нашли и надеемся это реализовать уже в ближайшем будущем», – сказал он.

Как напомнил Ю.МЕРКУЛОВ, мировой кризис существенно отразился на объемах транзитных перевозок. В частности, за пять месяцев текущего года их объемы снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В то же время произошла переориентация транзитных потоков: если раньше основной поток транзита через Украину шел с востока на запад (с Восточной в Западную Европу – УНИАН), то сейчас – в адрес морских портов (на юг) с дальнейшим направлением на Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Китай.