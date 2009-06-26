«Укрзализныця» договорилась о дополнительном российском транзите

Киев. 26 июня. УНИАН. «Укрзализныця» в ближайшие месяцы рассчитывает привлекать дополнительные объемы транзитных российских грузов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий МЕРКУЛОВ.

По его данным, в целом доходность ведомства по транзиту сократилась примерно на 15% по сравнению с началом года. «Это объективные факторы, связанные напрямую с падением объемов перевозок», – сказал он.

В связи с этим ведомство постоянно проводит переговоры относительно увеличения объемов транзита. В частности, проведены переговоры с крупными российскими холдингами – «Роснефтью», «Металлоинвестом», угольными трейдерами.

«Сейчас в ходе проведения встреч с основными грузовладельцами Российской Федерации нам задекларированы определенные гарантированные объемы перевозок, которые будут вносить достаточно серьезный вклад, в том числе и в формирование бюджета «Укрзализныци». Это гарантированные перевозки железорудного сырья с учетом переориентации его в адрес наших украинских черноморских портов, это и перевалка российской нефти, в частности, «Роснефти» самарской группы, это и увеличение объемов перевозок угля, в первую очередь в Европу», – сказал Ю.МЕРКУЛОВ.

В частности, речь идет о транзите около 850 тыс. тонн железорудного сырья в месяц, тогда как ранее объемы составляли около 620 тыс. тонн. Кроме того, предварительно речь идет о 350 тыс. тонн транзита нефти и нефтепродуктов «Роснефти», но только в зимние месяцы – с октября по март. При этом Ю.МЕРКУЛОВ подчеркнул, что все договоренности и планы по увеличению объемов краткосрочны, поскольку ситуация постоянно меняется.

«Делать дальние прогнозы по объемам проблематично», – отметил он.

В свою очередь, руководитель экспертной группы «Менеджмент Консалтинг Групп» Дмитрий ПОДТУРКИН отметил, что альтернативой для «Укрзализныци» может стать привлечение транзитных грузов из стран, наименее пострадавших от кризиса.

По словам Ю.МЕРКУЛОВА, для этого следует обеспечить конкурентоспособность, в частности, упростить таможенные процедуры, проводить взвешенную тарифную политику, показывать высокое качество доставки, скорость и т.п.

«Работа «Укрзализныци» по восстановлению и привлечению дополнительных объемов транзита заключается в сотрудничестве с железнодорожными администрациями других стран относительно упрощения железнодорожных перевозочных документов, формирования сквозных тарифных ставок. Эффект от этой работы есть», – добавил он.