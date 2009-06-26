В Украине возросло количество людей, которые готовы сообщать о коррупции в правоохранительной и судебной системах - исследование

Киев. 26 июня. УНИАН. За последние три года в Украине возросло количество людей, которые нетерпимо относятся к коррупции в правоохранительной и судебной системах и готовы об этом сообщать.

Такие выводы сегодня на пресс-конференции в УНИАН по результатам проведенного анонимного социологического опроса во всех регионах Украины среди населения, адвокатов, прокуроров, милиционеров озвучил руководитель аналитического центра Института прикладных гуманитарных исследований Михаил БУРОМЕНСКИЙ.

«За последние три года ситуация очень серьезно изменилась – в Украине увеличилось количество людей, которые не воспринимают коррупцию. Если раньше таких было 15%, то сейчас 25. Кроме того, растет количество людей, которые готовы сообщать о фактах коррупции, прежде всего это молодежь», - сказал М.БУРОМЕНСКИЙ.

По его словам, эксперты считают, что «это есть в известной мере реакция населения на то, что коррупция в Украине обретает циничные признаки».

В то же время около 50% опрошенных отмечают, что их обращения в правоохранительные органы так или иначе сталкивались с предложением дать взятку.

Также М.БУРОМЕНСКИЙ отметил, что сегодня довольно опасным является факт существования определенных расценок, по которым в интересах тех или других лиц принимаются решения прокурорами, судьями.

Он также отметил, что в данный момент состязательность сторон в судебном процессе «это марево». По его словам, необходимо менять систему подготовки, переподготовки адвокатов, судей, прокуроров.

В свою очередь эксперт указанного института Игорь ШЕХОВЦОВ отметил, что, по мнению подавляющего количества респондентов, наиболее коррумпированными являются лица, которые принимают решение на стадии изучения заявлений о преступлении или правонарушении.

В то же время 72% опрошенных отметили, что больше всего коррупция процветает в судах, за ними идут органы прокуратуры и следствия.

В свою очередь другой эксперт института Сергей СИРОТЕНКО отметил, что в известной мере, кроме того, что «коррупция является частью жизни украинского общества на протяжении многих, многих лет» для ее «процветания» существует тот факт, что три кодекса (Административный, Хозяйственный и Уголовно-процессуальный) принимались в разные времена и сегодня не отвечают нуждам времени.

Вместе с тем он отметил, что в судах не соблюдают принцип очередности рассмотрения дел судьями, а, наоборот, то или другое дело предоставляется судье административно, что дает основания для коррупционных действий.

По убеждению С.СИРОТЕНКО, чтобы сделать невозможной или минимизировать коррупцию в судейской системе, необходимо решить проблему подбора судей на должность. В частности, во-первых, ввести тестирование на проверку профессиональности, во-вторых, чтобы этот человек был максимально публично известным, и, в-третьих, необходимо обеспечить доступ к судейской профессии путем отмежевания от доступа к конкретной должности.