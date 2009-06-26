Ривненский и Полтавский губернаторы отмечают существенные недостатки новой редакции Бюджетного кодекса

Киев. 26 июня. УНИАН. Губернаторы Ривненской и Полтавской областей отмечают существенные недостатки новой редакции Бюджетного кодекса Украины.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ отметил, что решить проблему с увеличением объемов ресурсов, передаваемых местным органам власти, можно и не принимая новый Бюджетный кодекс.

«Не было никакой необходимости принимать сегодня этот новый кодекс, так как практически все это можно было реализовать в рамках действующего», – сказал В.АСАДЧЕВ.

Он также отметил, что после перераспределения поступлений остается открытой проблема с расходами, «потому что вся расходная база остается на тех территориях и уровнях, на которых и была».

«Внятного ответа мы не получили, кроме слов о том, что это будет покрыто за счет госбюджета. Я не задаю вопрос, где эти средства возьмет государственный бюджет, но это только зацентрализирует систему. Потому что если сегодня мы можем иметь ресурс за счет перевыполнения и сами распоряжаться этими деньгами, то теперь мы будем вынуждены просто ждать, как будет выполняться государственный бюджет», – отметил В.АСАДЧЕВ.

Он подчеркнул, что теперь будут возникать большие сложности с принятием почти 12 тысяч бюджетов, а также с их наполнением. При этом, если будут возникать проблемы с выполнением какого-то местного бюджета и появится необходимость его изменения, то для внесения таких изменений придется вносить изменения в госбюджет.

«Механизмы, заложенные в этом кодексе, очень несовершенны и они намного хуже тех, которые есть сегодня, – сказал В.АСАДЧЕВ. – Поэтому, с одной стороны, больше ресурсов передается местным органам власти – это хорошее дело, а с другой стороны – через какие механизмы это осуществляется?».

В свою очередь, председатель Ривненской областной государственной администрации Виктор МАТЧУК отметил, что до принятия новой редакции Бюджетного кодекса нужно было создать своего рода фундамент, в частности, завершить административно-территориальную реформу и внести изменения в ряд нормативных актов.

«Если мы передаем средства на уровень сел, то это обязательно нужно делать и это позитив в новом Бюджетном кодексе, но нам сначала надо было провести административно-территориальную реформу и сделать эти сельские общины более-менее равноценными и такими по численности, чтобы можно было собственными доходами хоть немного поддерживать или содержать самих себя», – подчеркнул В.МАТЧУК.

По его словам, на сегодняшний день есть села, в которых проживает всего несколько семей, а есть и такие, численность населения которых превышает несколько десятков тысяч человек. «И то село – и то село, и там есть совет – и там есть совет. Каким образом этот Бюджетный кодекс сможет учесть, притом что бюджеты будут формироваться в Киеве, особенности всех этих 12 тысяч общин?», – сказал В.МАТЧУК.

По мнению В.АСАДЧЕВА, при желании существующие в новом Бюджетном кодексе недостатки можно устранить в течении недели, подготовив соответствующие изменения. При этом он подчеркнул, что «если в основе (принятия Бюджетного кодекса – УНИАН) есть политическая составляющая, то, конечно, все попытки сделать его лучше будут отбрасываться».

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.

24 июня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что в Секретариате Президента продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Высказывая свое мнение о документе, А.ШЛАПАК отметил, что у него есть большие опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается. «Меня лично волнует только одно – каким образом сегодня Министерство финансов может рассчитывать 13 тысяч бюджетов. По моему мнению, организационно они это завалят, хотя, возможно, я не прав. Но если у нас колоссальные проблемы с расчетом 700 бюджетов… то что будут делать, когда их будет 13 тысяч?» – сказал А.ШЛАПАК.