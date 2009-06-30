Казино на окраинах городов, несмотря на запрет, продолжают работать – Комитет по борьбе с оргпреступностью

Киев. 30 июня. УНИАН. Казино на окраинах украинских городов продолжают работать, несмотря на закон о запрете игорного бизнеса в Украине.

Об этом сообщил председатель Общественной организации "Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией" Алексей КОСАРЕВ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что большинство казино, расположенных на окраинах больших городов, сегодня снимают наружные вывески, выставляют возле входа в заведение охрану, чтобы она не пропускала случайных посетителей, и продолжают работать. А.КОСАРЕВ подчеркнул, что самое большое количество действующих казино находится на территории Одесской области.

А.КОСАРЕВ отметил, что деятельность Комитета направлена на то, чтобы выявлять незаконно работающие игорные заведения. В частности, участники Комитета привлекают к таким действиям СМИ и общественность. А.КОСАРЕВ уверен, что если сегодня не прекратить деятельность игорного бизнеса, то он уйдет в тень - будет действовать, однако не будет платить налоги.

Он также сообщил, что Комитет в течение ближайших трех недель намерен организовать рейд по территории Украины с целью выявления нелегально работающих игорных заведений.

По его словам, в планах Комитета - добиваться введения комендантского часа для несовершеннолетних, которые, по его мнению, не должны посещать после определенного времени такие заведения как интернет-кафе, другие развлекательные заведения.

Общественная организация "Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией" зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 9 сентября 2008 года.

Как сообщал УНИАН, 15 мая с. г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента, 23 июня В.ЮЩЕНКО подписал Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Согласно подписанному закону, "к субъектам ведения хозяйства, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере восемь тысяч минимальных заработных плат с конфискацией игорного оборудования, а прибыль (доход) от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в Государственный бюджет Украины". Применение санкций осуществляется по решению суда, принятого по иску органов государственной налоговой службы.

Данный закон вступает в силу со дня опубликования и действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игрального бизнеса в специально созданных игральных зонах.

Со дня вступления в силу данного закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу данного закона, отменяются.

Кабинет министров Украины на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игровых зонах