Представители днепропетровских гостиниц «Астория-Люкс» и «Европейский» заявляют об их силовом захвате

Киев. 30 июня. УНИАН. Адвокаты, представляющие интересы собственников четырехзвездочных гостиниц «Астория-Люкс» и «Европейский» в центре Днепропетровска, заявляют об их силовом захвате.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам адвоката Юлии СЕГЕДЫ, представляющей интересы ООО «Приватпромсервис», собственника гостиницы «Астория-Люкс», 5 июня т.г. в гостиницу «ворвались частные охранники, которые сопровождали государственного исполнителя» и заблокировали вход в гостиницу.

Ю.СЕГЕДА отметила, что «ничего общего с выполнением судебного решения 5 июня на проспекте Карла Маркса в гостинице «Астория-Люкс» не происходило. Это был силовой захват». По ее данным, аналогичные события произошли в тот же день через шесть часов с отелем «Европейский».

По словам адвоката Андрея ЯКИМЕНКО, представляющего интересы ООО «Отель «Европейский», собственник гостиницы узнал, что он таковым уже не является, также в день захвата.

А.ЯКИМЕНКО подчеркнул, что захват происходил по схеме, при которой право собственности на гостиницу перешло к другому лицу не путем искового порядка, а административным путем.

По мнению адвоката, все захваты проводились по одинаковой схеме – с использованием поддельных документов, фальсификацией данных, получением заведомо неправосудных судебных решений, противозаконным лишением собственности и силовым захватом имущества.

«Две днепропетровские структуры искусственно инициировали судебный процесс в днепропетровском третейском суде. В то же время судебные заседания проводились в Херсоне. Судья Хозяйственного суда Херсонской области выносит постановление на выполнение этого третейского решения и выдает приказы, в которых она прописывает, что изымает из владения одного лица и передает во владение другому лицу недвижимое имущество... Более того, она регистрирует право собственности на новое лицо в Бюро технической инвентаризации», – пояснила Ю.СЕГЕДА.

Адвокат добавила, что на основании постановлений и решений Хозяйственного суда Херсонской области «заинтересованные лица» получили в Окружном административном суде Днепропетровска постановление, которым суд обязал Бюро технической инвентаризации перерегистрировать имущество.

«Бюро технической инвентаризации выполняет постановление, но забывает о том, что существуют аресты этого имущества», – сказала она.

Ю.СЕГЕДА добавила, что БТИ непосредственно является участником нескольких дел в Хозяйственном суде Днепропетровской области и знает о наличии арестов и судебных дел.

Адвокат подчеркнула, что она обращалась в правоохранительные органы, Бюро технической инвентаризации, суды и предупреждала о возможной попытке получить неправосудное решение по гостинице.

«Фактически это мошенническая схема, на мой взгляд, которая была спланирована группой заинтересованных лиц с использованием судей, государственного исполнителя», – считает Ю.СЕГЕДА.

В свою очередь, адвокат Леся ТОКОВЕНКО отметила, что на гостиницу «Астория-Люкс» и отель «Европейский» были осуществлены одинаковые рейдерские схемы. «А именно – Хозяйственным судом Херсонской области, административным судом, третейским судом были вынесены буквально одинаковые решения, датированные одной и той же датой, что фактически указывает на то, что за этим стоят одни и те же люди», – уточнила адвокат.

Она добавила, что в действиях судов, БТИ, правоохранительных органов имеются признаки преступлений.

По ее информации, на сегодняшний день все незаконные решения оспорены адвокатами, поданы жалобы на должностных лиц, судей.

Адвокаты обращаются к высшим государственным органам страны с просьбой взять под личный контроль эту ситуацию, проконтролировать вынесение законных решений и возвращение имущества законным собственникам, а также принять меры для прекращения незаконной деятельности и коррупции среди судей.