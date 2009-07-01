ВОЛЯ дарит своим абонентам месяц пользования Интернетом

1 июля 2009 года. Компания ВОЛЯ в рамках постоянной программы лояльности запускает бонусную программу «Тринадцатый месяц в подарок». Теперь все абоненты услуги доступа в Интернет «Воля Бродбенд», которые выбрали профили потребления («Діалог», «Пошук», «Гра, «Життя», «Безліміт») и в течение последних 12 календарных месяцев активно пользовались услугой, своевременно оплачивая счета и не допуская отключений за долг, смогут абсолютно бесплатно воспользоваться услугой в течение 13-го месяца!

Уже в июле свой бонус получат первые абоненты. Уведомление о подарке будет рассылаться на их контактные электронные адреса.

Директор по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрей Метельский отметил: «Мы искренне благодарны абонентам за долгосрочное партнерство и лояльность, за постоянное внимание к новым предложениям и активное использование всех новинок. Еще в феврале, когда мы запускали новое торговое предложение по услуге Интернет, четко ориентированное на совершенно конкретные цели и интенсивность пользования услугой Интернет, мы говорили, что основное отличие профилей от любых других предложений в том, что они будут постоянно совершенствоваться и улучшаться по мере роста потребностей абонентов. И это уже делается. Мы улучшили скоростные характеристики профилей, с 1 июня увеличили на 20% объем включенной информации. Естественно, что все улучшения происходили без увеличения стоимости. Бонусная программа «Тринадцатый месяц в подарок» – еще одно улучшение и приятный подарок всем, кто выбирает профили потребления. А это уже на сегодняшний день половина наших абонентов, следовательно, предложение было исключительно выгодным и востребованным потребителями».

Программа лояльности для всех абонентов компании ВОЛЯ была запущена с этого года. В рамках программы поощряются абоненты, вовремя оплачивающие услуги компании и не допускающие отключений за долг. В частности, все абоненты, пополняющие свои лицевые счета

на пользование услугами цифрового телевидения и доступа в Интернет вовремя – а именно к 20 числу текущего месяца, автоматически становятся участниками ежемесячного розыгрыша ценных призов. Например, в июле победителей будет ожидать главный приз – ноутбук MSI, а также 50 комплектов аксессуаров для ноутбуков. Кроме того, именно лояльные абоненты получают бонусы на праздники в виде бесплатного пользования дополнительными сервисами или же бесплатного просмотра полного перечня телевизионных программ.

Кроме постоянного совершенствования торгового предложения и разработки программы лояльности, компания ВОЛЯ принимает масштабные меры для существенного улучшения качественных характеристик услуги доступа к Интернету: вводится в эксплуатацию современное оборудование новой 10-гигабитной сети, устанавливаются дополнительные оптические узлы, новые станции кабельных модемов (CMTS). Все эти мероприятия направлены на обеспечение высокой скорости и надежности соединения для каждого абонента.

Уже закончена модернизация в сегментах сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого Оболонского, Соломенского и Святошинского районов. Заканчиваются работы в сегментах сетей в Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Подольском районах.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел. / факс: 207-70-92

info@volia.com

www.volia.com