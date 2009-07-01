Члены президиума Совета сельских и поселковых председателей при Кабмине просят Президента подписать новую редакцию Бюджетного кодекса

Киев. 1 июля. УНИАН. Члены президиума Совета сельских и поселковых председателей при Кабинете Министров Украины просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО подписать новую редакцию Бюджетного кодекса Украины.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам председателя президиума Совета, Липинского сельского председателя (Волынская обл.) Богдана ГУСАКА, из-за нехватки средств сегодня небольшие города и села Украины не имеют возможности не то что развиваться, а даже покрывать самые необходимые статьи расходов.

«Если сегодня посмотреть, как работают сельские и поселковые советы Украины, то более 90% сельских и поселковых бюджетов являются дотационными. Это говорит о том, что сельсовет сегодня может тратить деньги только на заработную плату и энергоносители», – сказал Б.ГУСАК.

По его словам, в такой ситуации не может идти речь ни о строительстве дорог или хотя бы качественном их ремонте, ни о благоустройстве, ни о развитии жилищно-коммунального хозяйства, и ни один сельский бюджет на сегодняшний день не может считаться самодостаточным.

Б.ГУСАК подчеркнул, что сегодня бюджеты небольших сел и городов формируются по остаточному принципу, после того как будут утверждены районные бюджеты, а это приводит к недостаточному финансированию

«Это приводит к тому, что при формировании сельского бюджета в первую очередь закрываются расходы по районному бюджету, а все, что осталось, это по остаточному принципу, далее распределяется между сельскими бюджетами. Как следствие, расходы по органам управления закрываются где-то на 70%, расходы на образование, а это детские дошкольные заведения, – на 70-80%, аналогично культура, аналогично расходы на содержание фельдшерско-акушерских пунктов», – сказал Б.ГУСАК.

Он уверен, что подписание новой редакции Бюджетного кодекса Президентом создаст основу для развития регионов. «Если Президент подпишет этот Бюджетный кодекс, мы действительно сделаем соответствующую базу для того, чтобы каждое село, каждый поселок мог развиваться, чтобы каждый сельсовет имел средства для развития своей территории», – отметил Б.ГУСАК.

Добротвирский поселковый председатель (Львовская обл.) Василий АБАИМОВ также считает необходимым принятие новой редакции Бюджетного кодекса, поскольку это, по его словам, позволит убрать из межбюджетных отношений посредников в лице районных властей.

«Если Президент подпишет эти изменения в Бюджетный кодекс, то будут прямые бюджетные отношения между каждой территориальной общиной в Украине и Министерством финансов», – сказал В.АБАИМОВ.

В свою очередь, Станично-Луганский поселковый председатель (Луганская обл.) Юрий ОРЕШКИН подчеркнул, что вопрос о том, чтобы контрольные цифры бюджета селам, поселкам и малым городам подавались напрямую из Киева Министерством финансов, а не определись на сессиях районных советов, поднимался неоднократно. При этом только сейчас в изменениях в Бюджетный кодекс предусмотрено, что, начиная с 2010 года, контрольные цифры бюджета по селам, поселкам и городам будут идти напрямую из Минфина.

«То есть мы не будем тогда зависеть от районного совета, районной администрации, кто мил ей, а и кто ей не угоден, то есть не будут учитываться персоналии», – отметил Ю.ОРЕШКИН.

Рокитнянский поселковый председатель (Киевская обл.) Андрей КОВАЛЕНКО сообщил, что каким бы высоким ни было доверие жителей села или города к местной власти, его очень легко лишиться, ведь недостаток средств делает невозможным качественное выполнение властью своих функций. «Есть доверие, но очень тяжело, когда нет ресурса, когда нет возможности обеспечить то, что требует от тебя община», – сказал А.КОВАЛЕНКО.

При этом он отметил, что практически все, кто идут во власть, обещают расширить полномочия и увеличить ресурсную базу регионов, но потом, желая сохранить контроль, о своих обещаниях забывают.

«Все, кто шел в президенты, говорили о том, что дадут власть на местах. Она (власть, то есть полномочия местных органов самоуправления – УНИАН) давно прописана в Конституции, но фактически ее нет, она только на бумаге. Я уже говорил, что нам дали плуг, но забыли дать коня или трактор, да и поля нет, которое орать нужно, а есть плуг, вот мы стоит возле него и маемся», – сказал А.КОВАЛЕНКО.

Что касается политического подтекста принятия изменений в Бюджетный кодекс, то А.КОВАЛЕНКО подчеркнул, что здесь речь идет в первую очередь о пользе для людей, проживающих в небольших городах и селах, и совсем не важно, какая именно политическая сила продвигает такие позитивные изменения.

«Да пусть говорят о том, что это выборы, кстати, нас называют чуть ли не пятой колонной БЮТ – ни в коем случае. Любую силу, которая предложит такие идеи, мы поддержим – без политического подтекста, потому что это правильные идеи, это нужно селу, нужно людям, которые нас избрали», – отметил А.КОВАЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между Государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из Государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.

24 июня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что в Секретариате продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Высказывая свое мнение о документе, А.ШЛАПАК отметил, что у него есть большие опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается. «Меня лично волнует только одно – каким образом сегодня Министерство финансов может рассчитывать 13 тысяч бюджетов. По моему мнению, организационно они это завалят, хотя, возможно, я не прав. Но если у нас колоссальные проблемы с расчетом 700 бюджетов…, то что будут делать, когда их будет 13 тысяч?» – сказал А.ШЛАПАК.