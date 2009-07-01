«Проспект Инвестментс» и «Экспресс-Банк» заключили партнерский договор

Акционерное общество Инвестиционная компания «Проспект Инвестментс» и Акционерный Банк «Экспресс-Банк» заключили партнерский договор в рамках совместного проекта по привлечению частных клиентов на рынок украинских ценных бумаг. Этот проект открывает новые возможности для активной части населения заработать дополнительные денежные средства на украинском фондовом рынке благодаря услуге Интернет-Трейдинг.

АО ИК «Проспект Инвестментс» предоставит возможность клиентам самостоятельно торговать на биржевых площадках Украины через Интернет, подключившись к Торговому терминалу SmartTrade.

Развитая филиальная сеть АБ «Экспресс-Банк» позволяет клиенту оформить соответствующий договор по месту проживания в любом регионе Украины, что существенно расширяет возможности по привлечению пользователей новой услуги. Кроме того, обратившись в отделение АБ «Экспресс-Банк», клиент может получить полный спектр информационно-консультативных услуг по данному виду деятельности.

АО «Проспект Инвестментc» входит в ИГ «Проспект - Русские Фонды», – одна из наиболее крупных и развитых инвестиционных компаний Украины. Проспект Инвестментс стабильно входит в число крупнейших операторов рынка акций Украины. Клиентская база состоит из большого числа иностранных и местных инвесторов. Партнерами компании являются десятки украинских предприятий, представляющие различные отрасли экономики страны и расположенные во многих ее регионах.

АБ «Экспресс-Банк» зарегистрирован 12 апреля 1994 года. Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 апреля 2009 года по размеру общих активов АБ "Экспресс-Банк" занимал 54-е место среди 182 действующих в стране банка. Чистая прибыль по итогам работы в І квартале 2009 года составила 11,623 млн. гривен.

В настоящее время АБ «Экспресс-Банк» предоставляет полный спектр банковских услуг во всех регионах Украины. Филиальная сеть АБ «Экспресс-Банк» состоит из 8 филиалов и около 200 отделений.

Торговый терминал SmartTrade – профессиональный торгово-аналитический терминал, разработанный ЗАО «ИК «Ай Ти Инвест», предназначенный для прямого доступа в режиме реального времени на фондовые площадки. Богатый функционал SmartTrade включает гибкий графический интерфейс, множество встроенных индикаторов технического анализа, выставление специальных логических и условных приказов, возможность получения новостной и котировочной информации, возможность экспорта во внешние пакеты технического анализа в режиме реального времени и многое другое. Торговый терминал SmartTrade неоднократно признавался лучшим торговым терминалом в России.