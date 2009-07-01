Почти 25% украинцев готовы поддержать Януковича на выборах Президента – опрос

Киев. 1 июля. УНИАН. 24,7% избирателей готовы поддержать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного общественной организацией «Нове покоління України» и переданные агентству УНИАН.

20,1% опрошенных готовы поддержать лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО, 6,5% украинцев намерены проголосовать за народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА, 3,3% опрошенных поддерживают кандидатуру лидера Коммунистической партии Петра СИМОНЕНКО, 2,2% украинцев готовы проголосовать за председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, 1,6% опрошенных отдают предпочтение действующему Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Остальные возможные кандидаты набирают менее 1% поддержки избирателей.

При этом против всех намерены проголосовать 20,8% респондентов, затруднились ответить 15,9% украинцев.

Опрос был проведен 22-27 июня во всех регионах Украины, было опрошено 2050 респондентов, погрешность выборки составляет 2,6%.