На уровне падения ВВП отразились проблемы, которые не были решены за все время существования независимой Украины, - эксперты

Киев. 30 июня. УНИАН. Экономические эксперты считают, что на уровне падения ВВП за первый квартал 2009 года на 20,3% отразились проблемы, которые не были решены за все время существования независимой Украины.

Согласно данным опроса, проведенного УНИАН, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает, что кризисные явления в Украине в конце 2008 - начале 2009 года развивались более стремительными темпами, чем в большинстве стран мира. Среди специфически украинских причин такого падения И.БУРАКОВСКИЙ, в частности, назвал традиционное прекращение поставок газа из России в начале года. «В этом кризисе мы наглядно увидели, насколько велика нереформированность украинской экономики: это и избыточная зависимость от экспортоориентированных отраслей, и малый запас прочности банковской системы», - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, дополнительное негативное влияние на экономическую ситуацию оказывает существование в Украине нескольких центров экономической власти. «По логике, первую скрипку в экономической политике государства должно играть правительство, - заметил И.БУРАКОВСКИЙ. – Но, как мы видим, ряд своих экономических предложений имеют и Секретариат Президента, и парламент, в котором на сегодняшний день есть пять кандидатов на президентскую должность».

Предвыборная борьба, подчеркнул эксперт, приводит к попыткам необоснованного увеличения социальных программ: таким образом разные политические силы пытаются решить свои вопросы за счет правительства.

«При том, что доля ВВП на душу населения в Украине составляет около 5 тыс. долларов в год, мы объективно не можем позволить себе такие же большие социальные стандарты, как, скажем, в Скандинавии, где этот показатель выше почти в десять раз», - отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

Обнародование данных о 20% падении ВВП существенно не повлияет на настроения бизнеса в Украине, считает он. «Определенный испуг от кризиса уже прошел, - сказал эксперт, - и бизнес пытается что-то делать в тех условиях, которые есть. Хотя ожидать восстановления экономики Украины в целом можно только тогда, когда восстановятся внешние экспортные рынки».

Как сказал УНИАН президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР, подобное падение ВВП вызвано нереформированностью государства и экономики, их слабой способностью реагировать на глобальные изменения.

«Мы упали едва ли не больше всех, - заметил эксперт, - потому что экономика Украины оказалась структурно не готова ответить на вызовы мирового кризиса. В то же время я утверждаю, что в реальном секторе экономики процесс падения производства уже завершился. Мы сильно упали, но и быстро адаптировались к новым условиям: бизнесу в известной мере удалось переориентироваться на внутренний рынок, который сильно сузился».

По мнению А.ПАСХАВЕРА, обнародование достаточно пессимистических данных по ВВП за первый квартал 2009 года ощутимо не повлияет на деятельность субъектов экономики. «Эти данные не стали неожиданностью, ведь такое падение ВВП можно было предвидеть, опираясь на цифры сокращения производства в большинстве отраслей. Подобные объемы спада фигурировали в прогнозах экспертов и некоторых официальных учреждений: об этом говорили, например, советники НБУ, представители Счетной палаты и Секретариата Президента», - сказал А.ПАСХАВЕР.

Как считает эксперт Школы политической аналитики при НАУКМА Сергей КИСЕЛЕВ, в значительной мере разница в падении ВВП предопределена тем, что структура ВВП в Украине несколько иная, чем в других странах, в частности, достаточно большую долю по сравнению с европейскими странами занимает аграрный комплекс и промышленность, тогда как в других странах большую долю ВВП составляет сфера услуг.

Кроме того, по мнению эксперта, негативно отразились на экономическом положении проблемы, которые не были решены за все время существования независимой Украины: значительная зависимость от экспорта низкого уровня обработки, физическая и моральная изношенность инфраструктуры и производственных мощностей, энергонеэффективность, а также длительное политическое противостояние, которое теперь, в связи с избирательной кампанией, только обострится.

При этом С.КИСЕЛЕВ отметил, что показатель падения ВВП в первом квартале в Украине не слишком отличается от аналогичных показателей стран Балтии.

«Если бы мы имели помесячную статистику ВВП, то мы бы видели и определенные положительные сдвиги, хотя и очень незначительные. Об этом свидетельствует торможение падения промышленного производства и небольшой прирост производства в аграрном комплексе», - сказал С.КИСЕЛЕВ. По его мнению, обнародование цифры квартального падения ВВП не повлечет негативного влияния на бизнес, если этот показатель не будут использовать в политических целях. «Бизнес, как никто, понимает ситуацию – поэтому если политики не будут сознательно провоцировать пессимистические настроения, то это не повлияет на реальные экономические процессы. Тем более, что все понимают, что годовой показатель ВВП будет лучше, чем обнародованный сейчас показатель первого квартала», - сказал С.КИСЕЛЕВ.

Старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ в комментарии УНИАН среди факторов уменьшения ВВП назвал падение инвестиций, экспорта и потребления.

«О масштабах падения объемов производства было известно еще в начале 2009 года, - заявил Р.ПИОНТКОВСКИЙ. – Кризис показал, что украинская экономика слишком уязвима перед такими негативными факторами, как падение экспорта химической и металлургической продукции, ограниченный доступ к международным финансовым ресурсам. Фактор кризиса внешних рынков оказался особенно серьезным - если вспомнить, что общий объем экспорта и импорта превышает объем всего ВВП Украины».

Кроме того, по мнению эксперта, повлиял на ситуацию и ценовой шок, связанный с резким повышением стоимости импортного газа, тогда как на других рынках происходило снижение цен. «Таковы общеизвестные сугубо экономические факторы, которые привели к падению ВВП, – если не вспоминать факторов политических, которые также оказали свое влияние», сказал Р.ПИОНТКОВСКИЙ.

По его мнению, объем падения ВВП за первый квартал был прогнозируемым, и не отразится негативно на деятельности и настроении бизнеса в Украине. «Ведь сегодня уже третий квартал, и влияние показателей трехмесячной давности вряд ли может быть существенным», - отметил эксперт. По мнению Р.ПИОНТКОВСКОГО до конца года можно ожидать определенного замедления темпов падения ВВП.