Коррупция в России: независимый годовой отчет - ЧИСТЫЕ РУКИ

1 июля 2009 года в Киеве в УНИАН состоялась пресс-конференция Всероссийской Антикоррупционной Общественной Приемной ЧИСТЫЕ РУКИ, где был представлен независимый годовой отчет об уровне коррупции в России. В основе годового доклада – реальные жалобы и обращения граждан, пострадавших от коррупции.

На пресс-конференции была озвучена статистика коррупционного оборота регионов в рамках Российской Федерации за период с 30 июля 2008 года по 30 июня 2009. По данным приемной, Москва занимает лидирующие позиции – 42%, на втором месте Московская область – 17%. Информация о прочих регионах подробно изложена в докладе на сайте www.rusadvocat.com

Как подчеркнул руководитель приемной ЧИСТЫЕ РУКИ Евгений Архипов, решение озвучить доклад на международной площадке возникло после того, как активисты приемной получили конфиденциальную информацию от одного из высокопоставленных лиц о готовящейся фабрикации уголовного дела против сотрудников ЧИСТЫХ РУК в Следственном комитете РФ в целях недопущения публикации доклада, а также плане физического устранения активистов. Специалисты приемной выбрали Киев для публичного отчета как независимую площадку, позволяющую донести информацию о реальном уровне коррупции в России без искажений.

Также Евгений Архипов обратил внимание СМИ на то, что составители доклада не преследуют никаких политических целей, являются независимыми экспертами.

На пресс-конференции были раскрыты вопросы фабрикации уголовных дел как видимости борьбы с коррупцией в России, проблема коррупции в правоохранительных органах и судебной системе, высвечены коррупционные схемы и механизмы «взаимного покровительства» на региональном, местном и федеральном уровнях.

Однако победить коррупцию, считает Евгений Архипов, можно при выполнении ряда условий:

Необходимо построение реальной политической системы, подконтрольной обществу, где государство будет ему подконтрольно - парламентская республика, построенная на реальной демократии с ограниченными полномочиями президента, что оптимально для российского государства. Это позволит развивать политическую конкуренцию на местах, тем самым стимулируя появление общественного контроля за властью на местах, на региональном уровне и федеральном. Только гражданский контроль, реальная политическая конкуренция смогут ликвидировать политические и ряд культурных причин порождения коррупции. Зародятся новые культурные ценности и новые культурные традиции.

Пресс-секретарь Ассоциации Адвокатов России за Права Человека Юлия Гусейнова рассказала на пресс-конференции о положении СМИ в России:

Большинство представителей российских СМИ в частных беседах признают давление и выражают свое недовольство, озабоченность «негласными директивами». Однако по-прежнему остается колоссальная разобщенность между журналистами. Практически все, кто занимается журналистскими расследованиями, не раз сталкивались с задержаниями милицией, с угрозами, избиениями, и при всем этом – ни один журналист не сможет достучаться до другого издания в связи с тем, что с ним произошло. На поддержку можно рассчитывать только в своей редакции и только при условии, что ты штатный журналист. Власти выгодны зависимые СМИ, так как с их помощью можно управлять не только общественным мнением, но и политическими процессами в стране, что и делается в России. Яркий пример – дело Татьяны Вдовиной. Власти активно используют СМИ для оправдания собственного бездействия, которое привело к вынесению кощунственного приговора 15 суток за убийство человека, пытаются скрыть факты вынесения такого приговора, замолчать детали дела. Весной 2009 года была начата масштабная информационная кампания: до сих пор выходят клеветнические статьи, дискредитирующие убитого 23-летнего Виктора Вдовина, где преступник оправдывается, а домашний мальчик, увлекающийся программированием оказывается судимым и алкоголиком. Однако этот случай информационной войны по почерку напоминает статью, вышедшую в феврале 2009 года, посвященную, якобы, имевшим место близким отношениям убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

В связи с публикацией настоящего доклада и реальностью угрозы представители приемной ЧИСТЫЕ РУКИ, согласно декларации Европейского Союза 2004 «О защите правозащитников», по которой государства Евросоюза приняли на себя обязательство защищать активистов правозащитного движения, в том числе и из третьих стран, обратились к лидерам европейских государств, в частности к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и МИД Германии о принятии мер по защите всех активистов и членов Всероссийской Антикоррупционной Общественной Приемной ЧИСТЫЕ РУКИ. Также эксперты ЧИСТЫХ РУК отмечают, что информация о преследовании уже отправлена в Европейскую Комиссию силами международной организации по защите прав беженцев UNITED.

Украинский правозащитник Виктор Бондар также выступил в поддержку независимых специалистов Всероссийской Антикоррупционной Общественной Приемной ЧИСТЫЕ РУКИ, заметив, что хотя уровень коррупции в Украине высок, но об этом можно свободно говорить, критиковать органы и власть. В России же выходить с реальными данными о коррупции не рекомендуется, так как это оборачивается давлением или преследованием.

В заключение пресс-конференции Евгений Архипов и Юлия Гусейнова обратились к Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву и Председателю Правительства Владимиру Путину с просьбой прояснить ситуацию с угрозами, поступившими в адрес активистов о фабрикации уголовного преследования в отношении правозащитников, о подготовленном плане устранения активистов и о двухнедельном сроке покинуть территорию РФ в соответствии с информацией переданной одному из наших активистов со стороны высокопоставленного лица в Следственном комитете РФ.

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