Киев. 2 июля. УНИАН. Большинство экспертов считают, что Президент Украины в первую очередь должен быть лидером-стратегом (77,3%).

Об этом свидетельствуют данные социологического экспертного исследования “Накануне президентской кампании: сценарии развития политической ситуации и позиции основных игроков”, результаты которого представила на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора института глобальных стратегий Ульяна КИРИЕНКО.

Далее по приоритету - национальное лидерство (59,1%). Также эксперты считают важным для Президента быть гарантом Конституции (40,9%). Относительно важными эксперты называют такие качества Президента, как быть дипломатом, который способен находить компромисс среди элит (27,3%), быть защитником демократии (13,6%) и менеджером государства (13,6%). Менее важным эксперты считают социальное и партийное лидерство Президента (9,1% и 4,5% соответственно).

Кроме того, модель конкуренции на предстоящих выборах Президента эксперты видят, в первую очередь, как конкуренцию условно новых кандидатов – Арсения ЯЦЕНЮКА и других против старых – Юлии ТИМОШЕНКО, Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО - 45,5%. Часть экспертов считает возможным возвращением к модели конкуренции 2004 года: оранжевые против бело-голубых - 18,2%. В то же время менее вероятным эксперты считают конкуренцию Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, которые дважды занимали должность премьер-министра, “по антикризисной повестке” (13,6%) и конкуренцию Конституционных проектов (13,6%).

Для оценки позиций основных кандидатов в президенты и их действий после президентских выборов экспертам было предложено поразмыслить над вопросом: как себя будут вести ключевые кандидаты в случае победы на выборах, какую модель власти они выберут, если станут Президентом.

В соответствии с выводами экспертов, Владимир ЛИТВИН, скорее всего, будет реализовывать вариант смешанной президентско-парламентской (40%) или парламентско-президентской республики (35%). Абсолютное большинство экспертов считают, что Ю.ТИМОШЕНКО будет строить президентскую республику (70%) и только 5% говорят о том, что она будет реализовывать модель парламентской республики. По оценкам экспертов, В.ЮЩЕНКО будет отстаивать президентскую (50%) или президентско-парламентскую республику (35%). У экспертов нет единого мнения в отношении В.ЯНУКОВИЧА. По их мнению, лидер Партии регионов будет вводить или президентскую модель (45%), или президентско-парламентскую (30%), или парламентско-президентскую (25%).

Исследование было проведено 23 июня -1 июля этого года. В опросе приняли участие 22 эксперта из различных регионов Украины

Директор института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ отметил на пресс-конференции, что сегодня полномочия Президента очень “размыты”.

“Президентские полномочия настолько размыты, что мы не знаем какого Президента, с какими полномочиями мы получим после второго тура президентских выборов, то есть в начале февраля 2010 года. В стране, в политическом классе сегодня существует определенный концептуальный кризис, поскольку и общество, и политический класс, а также имеющиеся модели конкуренции за президентскую должность не дают ответа на вопрос, какой президент нужен Украине - лидер нации, управляющий, экономист-менеджер или хозяйственник”, - сказал В.КАРАСЕВ.