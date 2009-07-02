В ходе празднования 300-летия Полтавской битвы местные предприниматели заработали 20 млн. грн. – мер Полтавы

Киев. 2 июля. УНИАН. На протяжении трех дней празднования 300-летия Полтавской битвы местные предприниматели, по предварительным подсчетам, заработали около 20 млн. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил городской голова Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

По его информации, с 26 по 28 июня областной центр посетили 28 иностранных делегаций, а поле Полтавской битвы – свыше 60 тыс. человек. Гости юбилея известной битвы не только наблюдали за театрализованным представлением и другими праздничными мероприятиями, но и активно интересовались полтавскими сувенирами, а надлежащая организация сети обслуживания дала возможность полтавцям заработать “хорошую копейку”.

Как рассказал А.МАТКОВСКИЙ, в оборудованном на поле битвы Торговом местечке было продано свыше 2 тонн шашлыков, 1,5 тонн галушек, вареников и других национальных яств. Полтавские предприниматели реализовали за это время 5 тыс. л пива, 102 тыс. л минеральной воды и 41 т кваса местного производства.

Сувенирной продукции гостьи празднования приобрели на сумму свыше 220 тыс. грн. Хорошую прибыль получили местные рестораны, аэропорт, гостиницы и городской транспорт.

Кроме этого, считает мэр, городу удалось привлечь внимание не только к себе, но и к целому региону, богатому разнообразными ресурсами. Он сообщил, что в ходе праздничных мероприятий представители ряда зарубежных делегаций, ознакомившись с возможностями области, проявили заинтересованность к дальнейшему сотрудничеству, в частности в сфере традиционной и альтернативной энергетики.

А.МАТКОВСКИЙ убежден, что таким образом Полтава показала другим городам хороший пример того, как можно в условиях нынешнего экономического кризиса и политической нестабильности находить возможности и способы популяризировать себя, развивать туристический потенциал и получать дополнительную прибыль.

В отношении празднования мэр сообщил, что его подготовка началась еще в 2006 году. За этот период специалисты изучили огромное количество исторических и архивных документов, были проведены научные конференции и художественные выставки при участии представителей Украины, России, Швеции, Польши и ряда других стран.

Отдельно он остановился на театрализованном представлении “Полтава-2009”, отметив, что сначала планировалась полная реконструкция битвы с победой “россиян”. Однако, когда “страсти начали кипеть”, городская власть решила провести театрализованное представление, которое завершилось финальным взлетом в мирное небо Полтавы 300 голубей. Таким образом организаторы отметили память всех участников битвы, какую бы страну они не представляли, а поле Полтавской битвы превратили в поле “добра, взаимопонимания и творчества”. Этот замысел, убежден А.МАТКОВСКИЙ, удался в полной мере, поскольку никаких обвинений или провокаций со стороны различных политических сил не было.

“Полтава показала пример подхода к истории, к историческим событиям и к празднованию этих исторических событий”, - считает мэр. И этот пример, по его мнению, полезен не только для других городских председателей, но и для украинской центральной власти в целом.

О другом ключевом событии празднования, акции “Найди сокровище Мазепы”, рассказал ее автор и продюсер Олег ДЕЙНЕКА. По его словам, организаторы не ожидали такого интереса к своей идее – на старт марафона вышли свыше тысячи участников, из которых до финала, преодолев семь этапов, пришли 67 человек, среди которых былидве девушки. Команда победителей нашла на дне Ворсклы мешок “с сокровищем” (11 тыс. грн. монетами), однако мешок разорвался и деньги в речном иле собирали все финалисты. А около 1,5 тыс. грн., которые не достали из реки, продолжают искать и сейчас.

Как заверили организаторы нынешнего празднования, подобные мероприятия они намерены организовывать ежегодно, дополняя их новыми фестивалями и интересными конкурсами. Уже в следующем году празднование планируют продлить на неделю и вовлечь в него представителей других стран, чьи войска в далеком 1709 году сошлись в битве возле Полтавы.