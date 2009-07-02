Американская Polycom объявила о полномасштабном выходе на украинский рынок

Киев. 2 июля. УНИАН. Американская компания Polycom Inc. - мировой лидер в индустрии систем аудио- и видеоконференцсвязи - объявила о полномасштабном выходе на украинский рынок.

Об этом сообщил вице-президент по продажам в России, странах СНГ, Восточной Европы и Балтии компании Polycom Крис ПРАУС сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, компания Polycom до 2008 года активно инвестировала в рынки СНГ, и в частности России, как в единый рынок. В прошлом году руководство компании приняло решение отделить рынок СНГ от российского рынка и инвестировать в каждый из них отдельно. В результате, в августе 2008 года был подписан дистрибьюторский контракт между Украинской торговой технологической компанией (УТТК) и компанией Polycom о сотрудничестве в Украине, а позже его расширили еще на 10 стран СНГ.

В свою очередь коммерческий директор УТТК Павел ЛЕВЕНКО отметил, что основная цель компании - увеличить продажи в Украине по сравнению с 2008 годом на 41%.

В условиях высокой конкуренции основные усилия компании на украинском рынке будут направлены на обучение и повышение технической экспертизы партнеров. Так, 1 июля т.г. стартовала новая партнерская программа, в результате которой у компании Polycom уже в этом году могут появиться свои «золотые» партнеры в Украине.

Как отметила менеджер по развитию бизнеса в странах СНГ компании Polycom Татьяна ГЕРАСИМОВА, «мы не планируем увеличивать количество партнеров в Украине. Наша задача - обеспечить рост продаж в регионе за счет повышения уровня знаний о продуктах и решениях уже имеющихся партнеров компании. Осуществлять это мы будем путем организации бесплатных сертификационных тренингов, оказывая партнерам техническую, маркетинговую и PR поддержку, а также помогая им в работе с конечными пользователями».

По ее словам, компания Polycom в СНГ работает по классической 2-уровневой модели дистрибьюции. Между производителем и потребителем стоят две компании -дистрибьютор и системный интегратор. Дистрибьютор не имеет права продавать конечному пользователю, занимается логистикой, содержит склад, организует гарантийный/послегарантийный ремонт оборудования, развивает бизнес в регионе, осуществляет техническую и маркетинговую поддержку системных интеграторов. Системные интеграторы - компании, которые взаимодействуют непосредственно с потребителем, осуществляют монтаж оборудования и интегрируют его с другими подсистемами.

Также Т. ГЕРАСИМОВА отметила, что на сегодняшний день в Украине работают пять сертифицированных реселлеров, а именно: О.Т.С., "Диалог-Киев", "Одиком", "Литер" и "Трител". При этом первые три компании сертифицированы по всему спектру видео- и аудиорешений компании Polycom.

Справка УНИАН. Компания Polycom основана в 1990 году в США и является мировым лидером в сфере предоставления следующих услуг: системы для групповых видеоконференций, инфраструктурные решения для видеоконференций, беспроводные WIFI трубки для корпоративной связи, настольные системы для аудиоконференций, инфраструктурные решения для аудиоконференций, VoIP телефоны в странах Северной Америке.

Оборот компании в 2008 году составил 1,1 млрд. долл. Число сотрудников во всем мире - около 250 тыс. Штаб-квартира компании расположена в г. Плезантон (Калифорния, США). Представительства компании в регионе ЕМЕА работают в Великобритании (штаб-квартира), Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Израиле, Италии, Норвегии, Польше, Румынии, России, Южной Африке, Испании, Швеции, Швейцарии и ОАЭ.

Украинская торгово-технологическая компания (УТТК - Polycom Channel Development Distributor, дистрибьютор-партнер по развитию канала продаж) - ведущее предприятие Украины в области многопрофильной дистрибуции. Продвижение инновационных решений в области IT, поставка высококачественного телекоммуникационного оборудования, проектный консалтинг, продвижение новых технологий, решений и весь спектр связанных с этим услуг.