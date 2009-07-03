В Запорожье предприниматели объявили голодовку, протестуя против политики правительства в отношении малого бизнеса

Киев. 3 июля. УНИАН. В Запорожье предприниматели объявили бессрочную голодовку, протестуя против политики правительства в отношении малого бизнеса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МЕСЯЦ.

По его мнению, политика, которую проводит правительство в отношении малого и среднего бизнеса, фактически направлена на его уничтожение.

Так, Я.МЕСЯЦ отметил, что в то время как в европейских странах в период кризиса кредитные ставки составляют 1-5% годовых, в Украине они достигают 30%.

Кроме того он подчеркнул, что правительство фактически одним росчерком пера уничтожило отрасль, в которой работало более 200 тыс. человек, – игорный бизнес. При этом не был создан механизм трудоустройства людей, которые остались без работы, да и государственный бюджет потерял дополнительный ресурс.

Я.МЕСЯЦ заявил, что даже в период кризиса, когда малому бизнесу нужно было дать больше места для маневра, чтобы тот выжил, не прекращаются его проверки разного рода контролирующими органами. Так, в месяц может быть до 6 таких проверок. В целом же в Украине более 17 инстанций имеют право проверять представителей малого и среднего бизнеса.

В то же время самым большим негативом Я.МЕСЯЦ назвал увеличение в период кризиса сумм и количества налогов, которые должны уплачивать предприниматели, а также практику уплаты налогов наперед.

«В период кризиса предприниматели вынуждены платить налоги наперед, не зная, будут они работать через месяц или нет», - отметил Я.МЕСЯЦ.

По его словам, «последней каплей» для мелких предпринимателей стало постановление КМУ №366 от 14 апреля 2009 года, касающееся уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, работающими по упрощенной системе налогообложения.

«Этот налог во время кризиса - как петля на шее предпринимателей, которая ставит предпринимателей на грань выживания», - сказал Я.МЕСЯЦ.

По его мнению, принятие Кабмином постановления №366 является попыткой решить вопрос сбалансированности Пенсионного фонда Украины за счет малого и среднего бизнеса.

МЕСЯЦ считает, что в период кризиса власть должна проводить более взвешенную политику в отношении малого бизнеса, который по сути является основой экономики. Так, целесообразным будет введение моратория на проверки предпринимателей, также моратория на введение новых налогов и повышение старых, а возможно, и освобождение малого бизнеса от уплаты налогов на 2-3 года.

По словам предпринимателей, такие меры дадут возможность создать фундамент дальнейшего, более эффективного развития экономики и позволят в более сжатые сроки ликвидировать последствия кризиса.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров № 366 от 14 апреля, с 1 мая почти в три раза – до 207,5 грн. повышены пенсионные отчисления для предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.