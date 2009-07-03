Букмекеры просят Кабмин инициировать изменения в закон о запрете игорного бизнеса и легализировать их деятельность

Киев. 3 июля. УНИАН. Ассоциация букмекеров Украины намерена обратиться в Кабинет министров с просьбой инициировать внесение изменений в закон о запрете игорного бизнеса, в частности, чтобы легализировать деятельность букмекерских организаций.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ассоциации Ольга ЗИНЧЕНКО.

Она отметила, что в поддержку данного обращения уже собрано более 16 тысяч подписей. « Сегодня эти подписи будут переданы премьер-министру Украины », – подчеркнула О.ЗИНЧЕНКО.

По ее словам, на сегодняшний день ассоциация достигла взаимопонимания почти со всеми парламентскими фракциями. В частности, О.ЗИНЧЕНКО сообщила, что БУКМЕКЕРЫ заручились поддержкой Партии регионов в случае, если автором законодательной инициативы по внесению изменений в закон о запрете игорного бизнеса относительно букмекеров выступит другая политическая сила. Также Ассоциация получила поддержку в Блоке Юлии Тимошенко и надеется, что ее поддержат остальные парламентские силы. « Остается открытым вопрос о том, кто на сегодня возьмет на себя ответственность и внесет на рассмотрение ВР данный законопроект… Никто из депутатов не хочет брать на себя такую ответственность », – сказала О.ЗИНЧЕНКО.

По ее словам, ассоциация также выступает за разработку нового закона о деятельности букмекеров в Украине, которым будет предусмотрено положение о направлении средств от данной деятельности на финансирование детско-юношеских спортивных школ.

Напомним, ранее автор закона о запрете игорного бизнеса в Украине, народный депутат (БЮТ) Валерий ПИСАРЕНКО заявлял, что деятельность букмекеров не должна подпадать под действие данного закона.

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон « О запрете игорного бизнеса в Украине ». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента.

23 июня В.ЮЩЕНКО подписал Закон « О запрете игорного бизнеса в Украине ».