Впервые на рынке FOREX в СНГ дилинговый центр мирового уровня!

Международный инвестиционный фонд MMCIS investments объявляет о полномасштабном выводе на рынок СНГ дилингового центра FOREX MMCIS group.

Торговая марка FOREX MMCIS group создана путем ребрендинга закрытого дилингового центра купленного MMCIS investments в 2007 году.

Сегодня эксперты и аналитики называют FOREX MMCIS group самым профессиональным брокером на рынке Форекс и пророчат ему пальму лидерства не только в странах СНГ, но и во всем мире.

Сейчас для новых клиентов FOREX MMCIS group существует беспрецедентная акция – каждый, кто вносит депозит, получает бонус 50%. Кроме этого, FOREX MMCIS group предлагает дополнительный бонус в размере 20% за переход из другого дилингового центра.

В свою очередь, компания MMCIS investments рапортует о своей успешной деятельность и опубликованные отчеты за июнь свидетельствуют о прибыльности фонда в размере 52% годовых.

Капитализация фонда на 1.07.2009 г. составляет 424 млн. долларов.

На открытой пресс конференции, посвященной финансовому состоянию MMCIS investments, президент компании Джереми Браун заявил следующее: «Я могу с уверенностью констатировать то, что кризис мы уже уверенно преодолели! Причем нам удалось избежать резких падений наших активов, а успешные строительные проекты в туристической сфере позволили нам показать высокую доходность и выплатить нашим инвесторам в среднем более 50% годовых за 2009 г. В 2010 году мы ожидаем резкое оживление экономики и рост производства, а значит и больших прибылей от наших проектов, в связи с чем, мы планируем выйти на показатели роста 2007-2008 года и добиться увеличения капитализации нашей компании до 700 млн. долларов».

Справка о компании.

Первоначально компания «MMCIS investments» сформировалась в конце 2004 года как частный инвестиционный фонд закрытого типа.

По результатам работы за 2006 год учредители приняли решение открыть возможности фонда всем, так как поняли, что созданная команда профессионалов и разработанные концепции инвестирования дают возможность освоить любой объем денежных средств.

Сегодня «MMCIS investments» ориентируется на русскоязычных инвесторов и является активным участником инновационных тенденций инвестирования в странах СНГ и ближнего зарубежья.

Президент компании - мистер Джереми Браун - также является действующим консультантом "Berkshire Hathaway" (инвестиционного фонда Уоррена Баффета).

Контакты

www.mmcis-investments.ru

www.forex-mmcis.ru

+7 (495) 504-13-02 (Москва)

+38 (044) 594-57-44 (Киев)