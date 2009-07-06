Ряд молодежных организаций Броваров просят Павленко обратить внимание на деятельность городского отдела по делам молодежи

Киев. 6 июля. УНИАН. Ряд молодежных организаций Броваров Киевской области просят министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО обратить внимание и оказать влияние на деятельность руководства местного отдела культуры и отдела по делам семьи и молодежи в целях обеспечения "реализации демократических принципов взаимодействия органов власти с молодежными общественными организациями".

Соответствующее обращение сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали представители ГОО "Авангард плюс" и портала "Афиша-Бровары" Алина ДЯЧЕНКО и Андрей КАЧОР.

По их словам, поводом для подготовки обращения стали меры названных официальных городских органов по противодействию в подготовке и проведению в Броварах фестиваля современной нецензурируемой белорусской культуры "Белорусская весна", а также остранение названных молодежных организаций и их руководителей от процесса организации Дня молодежи в Киевской области.

В частности, как сказал А.КАЧОР, "городская власть выступила против проведения в Броварах "Белорусской весны", мотивируя свою позицию тем, что данный фестиваль запрещен в Беларуси, а, следовательно, его проведение в городе “может спровоцировать международный политический скандал". Впрочем, несмотря на отказ, фестиваль состоялся (параллельно - во Львове, Харькове, Киеве, Ивано-Франковске и некоторых других городах).

После этого, как отметил А.КАЧОР, "городская власть начала, в том числе через местные СМИ, "черную" кампанию против всех, кто был причастен к организации фестиваля: портал "Афиша-Бровары" ГОО "Авангард плюс" та ГОО "Молодежный совет города".

А.КАЧОР не исключает, что цель таких действий - попытка устранить из информационного и публичного поля независимые городские общественные объединения, а вместо них создать подконтрольные власти молодежные организации.

Учитывая сказанное, авторы заявления просят Ю.ПАВЛЕНКО "взять под личный контроль изучение ситуации относительно молодежной политики, которую проводит власть г. Бровары, и принять соответствующие меры, чтобы повлиять на ситуацию и не дать городу превратиться в “ячейку молодежного тоталитаризма и комсомольских методов управления молодежью".