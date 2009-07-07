9 июля в Киеве состоится открытие центра украинской этнокультуры "Мамаева Слобода"

Киев. 7 июля. УНИАН. 9 июля в Киеве состоится презентация и открытие центра украинской этнокультуры - казацкого поселка "Мамаева Слобода".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор идеи и директор центра народоведения «Казак Мамай» Константин ОЛИЙНЫК.

По его информации, поселок "Мамаева Слобода" занимает территорию около 9 гектаров. В комплексе воспроизведены элементы быта и культуры казаков, представлены украинские народные ремесла - свое мастерство будут демонстрировать кузнецы, гончары и другие.

В центре возведенного архитектурного ансамбля, который насчитывает 98 объектов, стоит казацкая церковь Покрова Пресвятой Богородицы с колокольней, подобная той, которая стояла на Запорожской Сечи во времена Богдана-Зиновия Хмельницкого. Будет встречать посетителей "Мамаевой Слободы" каменная скифская баба “Мамай”, которая установлена на кургане у входа в поселок.

Заслуженный артист Украины Тарас КОМПАНИЧЕНКО, который изучает и восстанавливает творчество украинского казачества, подчеркнул, что “Мамаева Слобода” призвана возрождать неизвестную, забытую Украину.

“Задачей является сфокусировать взгляды на разные направления нашей культуры и попробовать вести эти направления, в частности, это детские игры, разграничение детских игр на военно-спортивных, это сакральные театры. Очевидно, что это и поддержка ремесел”, - сказал Т.КОМПАНИЧЕНКО.

Как информировал К.ОЛИЙНЫК, открытие центра запланировано на 14.00. В праздничной программе будет представлена школа ремесел, выступления народных коллективов, показательные бои казацких отрядов с условными противниками, ярмарка изделий народных мастеров, угощения казацкой ухой и кулешем и т. п. Также запланировано выступление лучшего в Европе конного каскадерского казацкого театра. В 18.00 начнется концерт, организованный известным исполнителем и общественным деятелем Олегом СКРИПКОЙ.

К.ОЛИЙНЫК сообщил, что для бесплатного входа в этот день гостьи праздника должны прийти в вышиванке, или с элементами украинской этнокультуры в одежде. Если посетитель не будет придерживаться такого условия, то вход для него будет стоить 20 грн.

Предусматривается, что "Мамаева Слобода" будет работать ежедневно, вход будет стоить от 3 до 5 грн. Однако, эти данные, по словам К.ОЛИЙНЫКА, пока неточные и будут обнародованы на сайте этноцентра в ближайшие дни.

К.ОЛИЙНЫК надеется, что центр будет развиваться в дальнейшем и стать уникальной для большого мегаполиса “областью” украинской культуры, которая расположилась практически в центре Киева (адрес "Мамаевой Слободы": Соломенский район, ул. Михаила Донца, 2, урочище у истока реки Лыбидь).

Присутствующий на пресс-конференции О.СКРИПКА выразил надежду, что центр станет популярным среди киевлян и гостей столицы, отметив, что основанный им этнофестиваль “Країна мрій” с радостью поддержит открытие “Мамаевой Слободы”.

*** В 1993 году Киевсовет закрепила за центром народоведения "Казак Мамай" земельный участок по улице Михаила Донца, 2, первым в новейшей истории Украины Государственным актом на право постоянного пользования землей №000001 с целью создания на ней уголка украинской природы, архитектуры и быта "Мамаева Слобода". Вскоре здесь было поставлено небольшую деревянную Покровскую часовенку, воспроизведенную по одному из рисунков Т.Г.Шевченко.