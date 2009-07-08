Лидерами электоральных симпатий украинцев остаются Янукович, Тимошенко и Яценюк - опрос

Киев. 8 июля. УНИАН. Лидерами электоральных симпатий украинцев остаются Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО и Арсений ЯЦЕНЮК.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного социологического опроса “Общественное мнение накануне президентских выборов-2010”, представленные на пресс-конференции в УНИАН руководителем общественной организации “Новое поколение Украины” Тамарой ТУДВАСЕВОЙ.

Так, согласно данным опроса, если бы выборы Президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 22,5% респондентов, за премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО - 18,9%, за лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА - 5,5%.

При этом, 2,9% опрошенных отдали бы голоса за лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО, 2,2% - за председателя парламента Владимира ЛИТВИНА, 1,7% - за действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО, 1,55% - за лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, 0,5% - за народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО.

По 0,3% респондентов поддержали бы Наталию ВИТРЕНКО, Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и Сергея ТИГИПКО, 0,2% - Леонида ЧЕНОВЕЦКОГО, 0,1% - Инну БОГОСЛОВСКУЮ.

За другого кандидата проголосовали бы 4,3% опрошенных, против всех - 22%, а 6,8% респондентов затруднились ответить.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то за лидера БЮТ проголосовали бы 31,6% опрошенных, за лидера Партии регионов - 29,8%.

Против всех проголосовали бы 23,3% респондентов, а 15,3% опрошенных затруднились ответить.

Если бы во второй тур выборов вышли В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО, то за лидера Партии регионов проголосовали бы 35,4% опрошенных, за В.ЮЩЕНКО - 6,3%.

Против всех проголосовали бы 30,6% опрошенных, затруднились ответить - 27,7%.

Если бы во второй тур вышли А.ЯЦЕНЮК и В.ЯНУКОВИЧ, то за лидера Партии регионов проголосовали бы 39,5% опрошенных, за лидера “Фронта перемен” - 16,7%.

Против всех проголосовали бы 23,8% опрошенных, затруднились ответить - 20%.

Кроме того, большинство опрошенных (63,9%) поддерживают идею проведения Всенародного референдума по подготовке изменений и дополнений к Конституции Украины (33,2% - однозначно поддерживают, 30,7% - скорее поддерживают). Не поддерживают эту идею 26,9% опрошенных (16,1% - скорее не поддерживают, 10,8% - однозначно не поддерживают), затруднились ответить - 9,2%.

Если бы выборы Президента состоялись в ближайшее воскресенье, 39,5% опрошенных однозначно приняли бы участие в голосовании, 12,1% - скорее да, 18,5% - скорее нет, 12,8% - однозначно нет, 17,1% - затруднились ответить.

Социологический опрос проводился общественной организацией “Новое поколение Украины” 1-6 июля этого года. Все опрошено 2 тыс. 235 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,6%.

“Новое поколение Украины” - негосударственная аналитическая организация, которая на протяжении двух лет специализируется на проведении социологических и психологических исследований.