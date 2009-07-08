Кендзер и Стойко обвиняют Тарасюка в уничтожении НРУ

Киев. 8 июня. УНИАН. Народные депутаты Ярослав КЕНДЗЕР и Иван СТОЙКО обвиняют в уничтожении Народного руха Украины нынешним лидером партии Борисом ТАРАСЮКОМ.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Последним достижением Народного руха Украины за эти 20 лет были выборы парламентские в 1998 году, когда Рух во главе с Вячеславом Чорновилом привел в парламент 48 народных депутатов. Это была вторая по численности фракция в Верховной Раде после коммунистов. И вот здесь эта 20-летняя история НРУ, с нашей точки зрения, согласно нашему анализу, перерывается тем страшным расколом 98-99-го года и убийством Чорновила”, - сказал Я.КЕНДЗЕР.

По его словам, партия на сегодня "полностью нивелируется" усилиями Б.ТАРАСЮКА и его ближайших соратников.

“Это руководство, его заместители завели НРУ в совершенно другую идеологического плана политическую силу, то есть, в Блок Юлии Тимошенко, что окончательно дискредитировало НРУ как государственническую политическую партию, которая никогда не молчала, когда над Украиной нависали какие-то опасности”, - заявил Я.КЕНДЗЕР.

Отход НРУ от национальных идеалов Я.КЕНДЗЕР продемонстрировал на примерах. В частности, по его словам, при Б.ТАРАСЮКЕ в парламенте НРУ (в составе трех депутатов: Б.ТАРАСЮК, Вячеслав КОВАЛЬ, Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО) в союзе с БЮТ и вместе с Партией регионов и коммунистами голосовали за решения, которые “разрушают Украинское государство и являются антипрезидентскими”. По его словам, речь идет об изменениях к закону о референдуме, изменениях к закону о судопроизводстве, о Конституционном Суде, о выборах Президента.

Кроме того, Я.КЕНДЗЕР обратил внимание, что при руководстве Б.ТАРАСЮКА из НРУ ушли ряд известных людей, которые выступали в защиту интересов Украины: жена В.Чорновила Атена ПАШКО, Лесь ТАНЮК, диссидент Иван ГЕЛЬ, Игорь и Ирина КАЛИНЕЦ, Евгений СВЕРСТЮК и многие другие.

“Рух превратился из государственнической национально-демократической партии в партию антипрезидентскую и в большой степени партию антиукраинскую”, - убежден Я.КЕНДЗЕР.

В свою очередь, И.СТОЙКО заявил, что после 2003 года, когда НРУ возглавил Б.ТАРАСЮК, партия “стала сползать в сторону и последние два года уже не является практически субъектом политической борьбы”.

По его словам, Рух “стал филиалом или карманной партией БЮТ”, которая самостоятельно не реагирует ни на какие политические события.

“ТАРАСЮК делает все же не то дело, которое делал и Вячеслав Чорновил, и после него Геннадий УДОВЕНКО. И поэтому мы предостерегаем всех руховцев, которые могут нас услышать, чтобы они опомнились и вернули Рух в то направление, в котором он работал 20 лет. Поскольку то, что сегодня происходит, это крах, это гибель Руха. Нам больно констатировать, что именно 20-я годовщина, которую мы будем праздновать в сентябре, может привести к уничтожению этой партии именно ТАРАСЮКОМ и командой, которая сегодня возглавляет НРУ”, - сказал И.СТОЙКО.

Я.КЕНДЗЕР выразил убеждение, что Рух можно спасти, “если освободить НРУ от Б.ТАРАСЮКА и тех многих его сторонников, которые вместе с ним дружно уничтожают эту уникальную украинскую политическую силу, давшей жизнь новейшей украинской государственности”.

Как сообщал УНИАН, 25 января на внеочередном 18-м всеукраинском собрании НРУ Я.КЕНДЗЕР и И.СТОЙКО исключены из рядов Народного руха Украины.