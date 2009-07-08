В августе стартует автопробег «Победили вместе», посвященный 65-летию Победы и 75-летию Северного флота

Киев. 8 июля. УНИАН. 4 августа стартует международный автопробег «Победили вместе», посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне и 75-летию Северного флота.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Александр КУЗЬМИН.

Он отметил, что акция будет проведена за личные средства участников. “В организацию этого мероприятия ни одной бюджетной копейки не вкладывается”, - сказал он.

По словам А.КУЗЬМИНА, на сегодня существует две организационные проблемы с проведением автопробега: пока нет разрешения начальника Генштаба России о допуске в закрытые территориальные образования и решения российской миграционной службы. При этом он высказал надежду, что в ближайшее время эти проблемы будут решены.

По словам руководителя штаба автопробега “Победили вместе” Вадима НАВРОЦКОГО, автопробег состоится по маршруту Киев – Брянск – Смоленск – Псков -Санкт-Петербург - Кемь – Петрозаводск - Североморск.

Вторая колонна начнет свое движение из Москвы России 6 августа.

На официальном сайте автопробега уже зарегистрировались более 45 экипажей из разных городов России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Автопробег организован “Всеукраинской ассоциацией ветеранов-подводников”, а также инициативной группой офицеров и матросов, в разное время служивших на Краснознаменном Северном флоте и других флотах СССР.

По словам В.НАВРОЦКОГО, в августе 2010 года планируется совершить автопробег на Балтийский флот, в августе 2011 года - на Черноморский флот.

Как сообщил директор яхтклуба Переяслав-Хмельницкого и Школы юных моряков Григорий ГОРБАЧЕНКО, в этом году в третий раз Переяслав-Хмельницкий крейсерский яхт-клуб организовывает патриотически-воспитательный поход по маршруту Переяслав-Хмельницкий – Очаков - Переяслав-Хмельницкий. Акция стартует 10 июля.

Команды из членов яхт-клуба и молодежи выйдут на парусах к Очакову, где базируется подшефный Переяслав-Хмельницкому корабль «Переяслав».

По словам Г.ГОРБАЧЕНКО, цель этой акции - почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, освобождая Украину.