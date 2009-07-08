При профильном комитете ВР будет создан центр контроля за выполнением законов – Королевская

Киев. 8 июля. УНИАН. При комитете Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству с 1 сентября с. г. начнет работу центр контроля за выполнением законов.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в данный центр смогут обращаться предприниматели в случае выявления ими нарушений украинского законодательства в сфере бизнеса.

При этом депутат позитивно оценила принятие парламентом закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности» (№4581). По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, данный закон упростит процедуру начала ведения бизнеса, в частности, он предусматривает уменьшение уставного фонда регистрируемых предприятий на уровне одной минимальной зарплаты, а не ста, как было до этого. Закон также вводит принцип молчаливого согласия и сокращение времени на выдачу документов разрешительного характера до 10 рабочих дней. Он регулирует выдачу некоторых лицензий на неограниченный срок, а для отдельных видов деятельности Кабинет министров может устанавливать срок лицензии не меньше чем в 5 лет. Лицензирование видов хоздеятельности, которые «вписываются в основные принципы госполитики в сфере лицензирования и не угрожают жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде и безопасности государства, вообще планируется отменить, рассказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом она высказала мнение, что процедура закрытия бизнеса также нуждается в упрощении.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности» (№4581) был принят 25 июня с. г. Сейчас он находится на подписи у Президента Украины. Авторами данного закона являются народные депутаты Н.КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ), Борис КОЛЕСНИКОВ (Партия регионов), Михаил ЧЕЧЕТОВ (Партия регионов), Николай ТОМЕНКО (БЮТ), Владислав КАСЬКИВ (НУ-НС) и Ксения ЛЯПИНА (НУ-НС).