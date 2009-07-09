В случае принятия ВР законодательных изменений по выборам Президента Партия регионов и БЮТ узурпируют власть – эксперт

Киев. 9 июля. УНИАН. В случае принятия Верховной Радой Украины законодательных изменений относительно проведения выборов Президента Партия регионов и БЮТ узурпируют власть.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ.

По мнению эксперта, в результате принятия закона о выборах Президента в этой редакции “граждане практически уже могут не ходить на выборы, ведь все будет решено заранее”.

“Данный закон, по которому Верховная Рада узурпирует избирательное право граждан, пытаются воплотить две политические силы: Партия регионов и БЮТ, и фактически это заявка на будущую фальсификацию президентских выборов”, - считает А.ПАЛИЙ.

По его словам, эти политические силы пытаются уже во второй раз узурпировать власть, ведь, в соответствии с этим законопроектом, состав территориальных избирательных комиссий формируется только парламентскими политическими силами.

“Какое отношение к президентским выборам имеет Верховная Рада, кроме назначения их даты? Какую роль имеют фракции парламента в формировании избирательных комиссий?”, – спросил эксперт у авторов законопроекта, выразив мнение, что избирательные комиссии должны формироваться исключительно кандидатами в Президенты.

По убеждению А.ПАЛИЯ, Президент Украины должен приложить все усилия, чтобы не допустить принятия таких изменений к законодательству относительно выборов главы государства.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины”.

Законопроектом предусматривается изменить порядок формирования окружных и участковых избирательных комиссий, уменьшить сроки избирательного процесса с 120 до 90 дней, усовершенствовать порядок обжалования решений субъектов избирательного процесса.

Также предлагается ликвидировать институт открепительных удостоверений и подписных листов в поддержку кандидата на пост Президента Украины.

Согласно проекту закона, право представления кандидатур в состав ТИК, кроме кандидатов на пост Президента Украины, получат и депутатские фракции, образованные в текущем созыве Верховной Рады. При этом их кандидатуры должны включаться в состав ТИК обязательно.